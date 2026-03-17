人事異動引外界揣測 馬英九基金會：外傳不實評論是毫無根據的憑空臆測

前總統馬英九昨日發表聲明，指基金會前執行長蕭旭岑與「前員工」王光慈在2月底離職。（資料照）

馬英九基金會董事長、前總統馬英九昨日發出新聞稿聲明前基金會執行長蕭旭岑與「前員工」王光慈在2月底完成離職，未來蕭、王兩人言論及行為不能代表基金會與馬英九的立場，引發外界關切及揣測，馬英九基金會今晚發出澄清啟事，強調近日網路及新聞媒體中出現針對該基金會人事異動所作不實評論，外傳此事可能與特定國家、馬英九家族或與家人國籍護照問題有關等說法，完全是毫無根據的憑空臆測。

馬英九基金會強調，這次人事異動係為強化內部紀律並完善組織架構，相關網路及新聞媒體所描述的內容，純屬子虛烏有，懇請社會大眾及新聞媒體切勿再捕風捉影，以訛傳訛，若再有傳述有損該基金會或馬英九名譽的不實事項，基金會將依法究辦。

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馬英九基金會指出，基金會16日發布新聞稿說明有關蕭旭岑、王光慈兩人離職情形後，即有民眾在「臉書」等社群網站發表評論，內容為影射該基金會人事異動，可能與特定國家、馬英九家族或是與家人的國籍護照問題有關，後續引發新聞媒體轉載，進而刊登標題包含「斷尾求生」、「交投名狀」、「在美馬家人麻煩」等新聞文章，但事實上，相關「臉書」網站的評論內容，完全是毫無根據的憑空臆測，相關新聞內容更是天馬行空、與事實不符。

馬英九基金會還說，為了避免社會大眾誤信網路及新聞傳述的不實情事，該基金會特此鄭重澄清，這次人事異動，係為強化內部紀律並完善組織架構，並特別聘請具備豐富行政管理經驗的戴遐齡教授擔任執行長。

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