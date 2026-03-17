翁曉玲沒收程委會表決！藍白怕在院會否決民進黨議案 范雲曝原因

民進黨黨團書記長范雲。（資料照）

立法院程序委員會今（17日）開會排定下次院會議程，由於國民黨立委人數不足，會議主席翁曉玲面對民進黨立委表達異議下卻未進行表決，逕直裁示議程草案提報院會處理並宣布散會。民進黨黨團書記長范雲今日表示，藍白不敢在程序委員會表決，是害怕到院會再來否決民進黨的議案，會有更多的媒體、會有更多的民眾關心。

范雲指出，這一屆的立法院藍白先在程序委員會裡面實質審查，讓原本應該能夠順利一讀的國安法案，在程序委員會就完全被阻擋；後來，可能是民進黨立委不斷宣傳，他們害怕他們的阻擋被看到，所以乾脆就用投票的方式不審定院會的議程，實質癱瘓了程序委員會原本應該要有審定議程的功能，也讓所有要被一讀的法案，直接在委員會被表決、國安法案被封殺。

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她續指，今天中午在翁曉玲的主持下，他們連投票的部分都沒收了，就只是因為藍白的人數比較少。如果投票，民進黨版的議程會通過民進黨想要一讀的所有法案，包含國安法案。

「那藍白到底是怕什麼？」范雲認為，因為禮拜五的表決，他們一樣是多數，同樣可以封殺報告案中要被一讀的法案、同樣可以再封殺我們的議程。他們擔心的是，在院會會有更多的媒體、會有更多的民眾關心。

范雲強調，既然他們不敢在程序委員會表決，是害怕到院會再來否決民進黨的議案，會讓大家都知道，「那我們就拜託所有的朋友們，一起讓更多人知道藍白在程序委員會的惡行！」

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