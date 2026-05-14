已知12人受害！台中醫美診所女員工被逼半裸互拍 照片還要上傳供高層確認

林祈烽質疑醫美診所以員工訓練由為逼女職員半裸互拍。（林祈烽提供）

首次上稿：15:48

更新時間：16:58（新增地檢署不起訴說明內容）

近來醫美診所爆發針孔偷拍等爭議，台中市多名市議員今驚爆有醫美診所以教育訓練為由，要新進女員工相互半裸拍照，練習拍攝隆胸手術照片，該案最後雖不起訴，但已有12人陳情受害，促市府透過行政手段保護診所基層員工；台中市長盧秀燕承諾，會請相關局處研議拍攝規範，比如須簽切結書才可拍攝。

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台中地檢署指出，該件妨害性隱私及不實性影像罪案件經查包括證人及診所通訊軟體「LINE」群組對話，診所有告知員工為教育訓練進行拍攝，請相關人員兩兩一組相互拍攝胸部影像練習，當事人均未表示拒絕，沒有以恐嚇或權勢迫使拍攝情況，另LINE群組對話也有告知需練習3D拍照臉胸腹，當事人亦稱「收到」，綜合以上尚難認有以恐嚇之方式拍攝等犯行，去年7月已做成不起訴處分。

包括市議員林祈烽、楊典忠、施志昌和鄭功進等今日在議會市政總質詢中揭露，有醫美診所女職員陳情去年教育訓練時，竟被要求兩人一組，半裸互拍胸部各角度照片，作為「模擬隆胸術前拍攝訓練」，讓她身心承受極大壓力；林祈烽指出，據了解，第一批拍攝的員工甚至全裸互拍，之後因員工抗議力爭，才同意貼胸貼半裸拍攝。

林祈烽指出，更離譜的是拍完照片，事後還被要求上傳至診所大廳電腦供主管檢視確認，讓受害者感到極度不適與害怕，但陳情人事後與其他同事共3人報警後竟遭診所辭退，目前已有至少12名女性員工陸續聯繫陳情，他要求，全面清查全台中市各醫美診所是否涉及違法蒐集私密影像、強迫員工裸拍、權勢性騷擾與違法勞動條件等問題。

盧秀燕表示，該案最後不起訴處分，衛生福利部目前正在擬定醫美院所相關指引；身為女性她能理解，也認為市府可以積極一點，要求衛生局及勞工局研議拍攝規範，比如須簽切結書才可拍攝。

勞工局長林淑媛指出，已主動發函予該醫美診所，並以此案例進行通案之行政調查，若查證確實違反員工個人意識，進行強迫拍攝，市府決不寬貸，並依法裁罰新台幣6萬至30萬元。

衛生局長曾梓展也補充，今年有關醫美診所的督導考核，已將錄影系統列入全面稽查範圍內。

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