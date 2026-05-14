連阿嬤都來問！照片無預警刊登日曆上作家傻眼 鹿港鎮公所回應了

鹿港青年作家洪瑞鴻以「殺豬的牛二」筆名，發表靈異與奇幻小說，看到自己的專訪照片放在日曆卻沒有說明，整個傻眼。（取自殺豬的牛二臉書）

鹿港青年作家洪瑞鴻以「殺豬的牛二」筆名，發表靈異與奇幻小說，他發現自己的照片登上鹿港鎮公所的日曆，底下只寫「鹿港人雙月刊洪瑞鴻專訪」，讓他整個人傻眼。他表示，至少也把專訪標題放上去，連阿嬤都來問「為何你的照片在日曆？」，他把日曆拍照上傳網路，瞬間吸引超過4萬人按讚。鹿港鎮公所表示，將會討論進行修正。

洪瑞鴻接受記者訪問表示，他接受鎮公所專訪，主要是因為因為他接連出版《茶桌異聞》、《借鬼》等奇幻小說，並從2024年底開啟鹿港都市傳說走讀，也是鹿港首見以神鬼靈異為導覽路線，地點可能包含過去的兇案現場、鬧鬼的房屋、詭異怪事的發生地點，以及過去傳奇的痕跡。

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他指出，他從未想過專訪的照片，被鎮公所印在日曆上，自己真的愣住了，阿嬤還來問原因，多年未連絡的同學都來打招呼。他覺得很扯，要印照片的話，至少也把專訪標題印上去，再放上他的筆名。他覺得這件事很好玩，就把照片發在網路平台，沒想到瞬間吸引上萬人點閱、按讚。

他強調，鎮公所印的日曆，鎮民要去公所領取，大多數都是放上活動或是頒獎的照片，他從未想過自己會成為日曆的主角，才會貼文寫「鹿港公所是在？？？專訪就專訪，我照片直接放日曆上是？那你也寫個專訪標題啊！今天全鹿港人都看著我的照片一頭霧水。我：？？？鹿港人：？？？」還人只看照片，以為他是在算命的。

鹿港鎮公所指出，鎮公所多年來所印的日曆，都是放上鹿港所舉辦的活動，或是頒獎表揚的模範母親，或是傑出人士，也會把雙月刊專訪人物放上去。這次聽到民眾的聲音，將會討論進行修正，除了名字以外，加上簡短得獎事蹟或是專訪內容，讓民眾可以從日曆認識鹿港的人事物。

鹿港鎮公所印的日曆，會把頒獎表揚照片也放上去。（民眾提供）

鹿港鎮公所日曆會把雙月刊的人物專訪照片放上去，像是青年小提琴家郭沛鑫（圖左）與鎮長許志宏的合照。（民眾提供）

鹿港青年作家洪瑞鴻以「殺豬的牛二」筆名，陸續出版《茶桌異聞》、《借鬼》等奇幻小說。（資料照，記者劉曉欣攝）

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