選情初探》藍綠頭份市長人選衝擊 苗栗第五選區議員選情詭譎

苗栗縣議員第五選區（頭份、三灣、南庄）應選8席，含2名婦女保障名額，除多名現任者尋求連任，也有鄉鎮首長回鍋，另有新人來勢洶洶。（資料照）

苗栗縣議員第五選區（頭份、三灣、南庄）應選8席，含2名婦女保障名額，除多名現任者尋求連任，也有鄉鎮首長回鍋，另有新人來勢洶洶，加上藍綠陣營對於下屆頭份市長人選皆有盤算，更牽動藍綠陣營席次與議員選情變化，詭譎激烈。

現任8席議員，泛藍陣營有副議長張淑芬、陳永賢、徐功凡、蕭詠萱、鄭聚然、温俊勇；綠營則有陳光軒及親綠的無黨籍曾玟學。

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徐功凡於去年底即表態要轉戰頭份市長選舉，惟曾玟學也被視為綠營搶攻頭份市長的強將；藍營為鞏固全縣第一大市，辦理內參電話民調，除了徐功凡，納入張淑芬、陳永賢，與曾玟學做比較。綠營也將頭份市長黨內提名登記保留。

曾玟學、張淑芬、陳永賢、徐功凡於本屆得票依序為選區前4名，實力堅強；尤其曾本屆囊括1萬1000多票，等同可供2席當選。因此，藍綠陣營的頭份市長人選，也牽動藍綠陣營席次與議員選情變化。

目前，温俊勇、鄭聚然、蕭詠萱及陳光軒將尋求連任，已連任的頭份市長羅雪珠、前縣議員黎煥強也要回鍋參選，加上民進黨苗栗縣黨部主委陳詩弦、民眾黨社會發展部副主任林志學再度參戰，已競爭激烈。

另，縣長鍾東錦的「換帖」好友彭錦淼的女兒彭茜柔將出馬；鍾的頭份秘書張凱智也將挑戰，使戰況更形膠著。其中，蕭詠萱本屆係婦女保障名額當選，如今再增羅雪珠、彭茜柔2名女將競逐，勢必得更加努力，力爭上壘。

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