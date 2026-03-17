馬文君聲援李貞秀！劉世芳1句話電爆 她跳針：我不要跟你討論法律

馬文君聲援李貞秀，劉世芳當場回擊。（圖翻攝自立院IVOD）

民眾黨中配立委李貞秀昨（16日）上台質詢處女秀，內政部長劉世芳拒絕上台備詢，上演「質詢空氣」難堪戲碼。今（17日）國民黨立委馬文君在院會質詢時聲援李貞秀，要求民進黨政府「尊重人權」，結果當場被劉世芳電爆！

李貞秀昨天想質詢劉世芳，但劉世芳拒絕上台，民進黨籍召委李柏毅也宣布官員不必回應李貞秀「女士」，讓李貞秀相當難堪，怒嗆「請尊重中華民國憲法」。事後李貞秀受訪時還痛批，她感覺很不受尊重，用「女士」這樣的稱呼，不僅是對她個人的侮辱，也是對台灣民主的侮辱。

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今天馬文君在院會質詢時幫李貞秀說話，稱行政團隊認定李貞秀就職立委違法就將她「停權」，如果沒辦法做到，那希望行政團隊能尊重每一個人，看到李貞秀被那樣對待，她覺得太超過，「我們只希望可以給人一個基本的尊重，今天如果她不行，你們就直接找出一條法律，讓她離開。她今天可以站在國會殿堂，表示她還有這樣的資格，請尊重每一個中華民國所有的國人。」

劉世芳回應，中華民國包括《國籍法》在內相關法律已經講得非常清楚，李貞秀是有雙重國籍的嫌疑，不是沒有基本人權。先前劉世芳就表明，內政部職權無法直接解除立委職務，得以解職立委的機關為立法院，行政院當前只能採取抵制措施，這次看到馬文君聲援李貞秀，批評政府不尊重人，劉世芳相當果決的回擊：「請立法院辦理解職！」

沒有想到馬文君突然「牙起來」，跳針表示「部長，我沒有要討論，我沒有要跟你討論法！今天她如果有雙重國籍，她不行，你就讓她離開！身為人必須要被尊重，這是中華民國存在最大的價值，這樣子對待她，我們覺得很不人道，而且很傷人！」

網友紛紛痛批，「沒有要討論法？然後每天在那邊民主法治唉唉叫」、「行政院本來就不承認她的身分，是立法院怠職不解除職務，本來就規定不能雙重國籍，不然也要附上放棄國籍的文件」、「違法就任不論法，那還討論什麼？」、「問題在立法院啊！馬文君不知道嗎？」、「連權責單位都搞不清楚，還敢質詢，也只能秀下限！」、「是她厚臉皮在賴著啊！」、「這種低下的法盲程度真的就是『秀才遇到兵』」。

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