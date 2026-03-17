黃捷力挺戰友初選出線 合體卓冠廷樹林車掃

尋求連任的民進黨新北市議員卓冠廷，今找來同黨立委黃捷共同到樹林車掃拜票，爭取民眾支持。（圖由卓冠廷辦公室提供）

民進黨新北市議員初選民調將於3月23日至29日進行，第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）初選6選5，含1席婦女保障名額，呈現男性5搶4局面，尋求連任的新北市議員卓冠廷今找來同黨立委黃捷共同到樹林區車掃拜票，爭取選民支持，黃捷請支持者不只要讓卓冠廷初選過關，還要衝第一，她並承諾，卓冠廷若前進大選，她會再來助陣。

黃捷表示，她讚賞卓冠廷是青年從政的先鋒，他28歲當上台中市新聞局長，且一路以來與前立委洪慈庸非常照顧青年從政者，所以收到他的車掃邀請，就馬上答應，黃捷也信心打氣，請支持者們不只要讓卓冠廷初選過關，還要衝第一，她並承諾卓冠廷若前進大選，她要再來助陣。

請繼續往下閱讀...

卓冠廷指出，今天車隊前進樹林，好朋友黃捷特別從高雄北上幫他，黃捷是新世代從政者的最好代表，論述專業、戰力超強、親民親切，也是他從政路上的榜樣，他也感受到3年多的努力所帶來的成長，感謝今天聽到車隊聲音而回頭、靠近、揮手、比讚的朋友們，他真的很感動，呼籲民眾支持他挺過初選，才能前進大選。

民進黨在新北市議員第8選區競爭激烈，包括尋求連任的卓冠廷、林銘仁、廖宜琨、彭一書，還有立委吳琪銘的兒子吳昇翰、前新北市議員高敏惠姪女高乃芸爭取出線。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法