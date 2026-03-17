要以跳樓擔保丈夫清白！法院駁回柯文哲解除境管 陳佩琪喊抗告

柯文哲和妻子陳佩琪。（資料照）

京華城案將於26日進行一審宣判，前民眾黨主席柯文哲卻想以出席兒子柯傅堯畢業典禮為由，申請解除境管赴日，引發輿論熱議。台北地院經過數日評議後，今天（17日）確定駁回其申請。但柯文哲妻子陳佩琪馬上跳出來「賣慘」、為丈夫喊冤，還說要委請律師提出抗告！

陳佩琪今傍晚在臉書發文，再次強調自己的老公曾任重症醫師25年、當8年首都市長、5年創黨主席，這樣的一個人在父親病危時無法隨侍在側，父親病逝又是爭執許久才勉強被萬惡的民進黨政府放出來參加一個多小時的家祭，還有年邁的母親現在健康狀況也不好，無法陪伴照應，如今連兒子的畢業典禮都無法親自去參加觀禮，「他犯了什麼？」

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陳佩琪繼續哀號：「一個沒有參與的北市府都計案，模仿民進黨的扁帽工廠、小英商號和賴嗓（桑）小舖賣小物，政治獻金全募來給黨選舉使用（我以跳樓明志完全沒一毛錢私用入自己口袋）；委託專人申報政治獻金，帳目不對，就說他公益侵占，然後將這些罪名全部加總罹（羅）織，就苛以他高刑責。」

「在過去一年多來剝奪他人身自由、羞辱他社會人格，要讓他在台灣政壇政治死亡，從2024年8月底以來，黨檢媒的羞辱打壓從未見停歇，但他仍不喪其志，今天一樣活動滿檔，為台灣和民眾黨奔波。他說台灣和黨仍有許多極待他決定處理之事，雖然他常告誡我別糾結在一件事情上，而今天下班後仍沒看見他身影，但我個人意見、想委以律師再提抗告……」

貼文曝光後，大批網友怒轟，「對對對，都是迫害，太對了！柯文哲就是台灣的太陽，跟金正恩一樣偉大」、「煩不煩？擾亂社會，自己做的事不檢討還假鬼假怪！」、「不要亂牽拖，你丈夫只是為自己本身，還有自己的黨在奔波，沒看到對國家有啥貢獻的」、「從小到大都沒參與 這次就一定要要參與？然後電子腳鐐是幹嘛用的用腦袋想一想，不是給你戴身體健康的」、「買商辦在自己名下，確實不是放口袋！」、「你家這一齣可以落幕了！有夠難看！」、「貪污犯被關剛好而已，有什麼好哭的？」

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