賴清德：台灣要組「國際隊」 攜手各國共創世界繁榮

總統賴清德今在玉山論壇發言。（總統府提供）

總統賴清德今在總統府接見「第九屆玉山論壇」訪賓時表示，政府致力打造更強韌的台灣，不只要組國家隊，更要組國際隊，持續與各國發揮團結力量；也願意與世界分享經驗，並與理念相近的友盟國家共同承擔責任、攜手解決問題，期待「玉山論壇」持續成為連結台灣、印太與世界的重要平台，讓更多合作從台灣開始，讓更多友誼從台灣延伸。

賴清德表示，感謝訪賓長期以來對台灣的支持與重視，面對國際局勢的快速變化，以及非傳統威脅與灰色地帶侵擾的加劇，印太地區的安全與穩定是我們一致的目標，所謂「和平靠實力」，台灣在全球供應鏈及印太第一島鏈扮演關鍵角色，我們始終追求和平，也積極提升自我防衛能力，因為台海和平穩定是全球安全與繁榮的必要元素。

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賴清德說，如同他在論壇開幕致詞提到，台灣不只要組「國家隊」，更要組「國際隊」，繼續跟各國發揮團結的力量，讓世界更加穩定繁榮、永續發展，未來無論是民主治理、供應鏈韌性或是海洋安全、區域穩定，台灣都願意持續跟世界分享經驗，並和理念相近的友盟國家共同承擔責任、攜手解決問題。總統期待，「玉山論壇」持續成為連結台灣、印太與世界的重要平台，讓更多合作從台灣開始，讓更多友誼從台灣延伸。

斐濟前總理喬馬漢（Mahendra Chaudhry）表示，台灣擁有豐富的自然資源及具有才華且勤奮的人民，是一個得天獨厚的國家，玉山論壇不僅為世界各國就共同面臨的挑戰提供交流平台，更是打造長遠解方的重要催化劑。最後，再次感謝台灣致力促進國際團結的承諾，未來將以更堅定的決心持續深化合作。

訪賓包括巴拉圭資通訊科技部部長畢亞德（Gustavo Emigdio Villate Samaniego）、立陶宛國會議員暨前國防部長沙卡琳恩（Dovilė Šakalienė）、捷克眾議員暨前外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavský）及韓國改革新黨主席暨國會議員李埈錫（Lee Jun Seok）等，由總統府資政暨台灣亞洲交流基金會董事長蕭新煌及外交部長林佳龍陪同到總統府會見總統。

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