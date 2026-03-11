實體交友媒合新制 行政院：入會費不得逾契約總費用5％

行政院副院長鄭麗君今（11）日主持「行政院消費者保護會」。（行政院提供）

行政院副院長鄭麗君今（11）日主持「行政院消費者保護會」，會中通過內政部新訂定的「交友媒合服務定型化契約應記載及不得記載事項」，實體交友媒合服務收取費用的定型化契約審閱期至少3天，入會費最高不得逾契約總費用的5％，且消費者預付逾新台幣5萬元時，業者應提供履約保障。

近年交友媒合服務日益盛行，為保障消費者權益，會議中通過內政部新訂定的應記載及不得記載事項，針對提供實體交友媒合服務收取費用的定型化契約，明定契約審閱期至少3日，入會費最高也不得逾契約總費用的5％。若消費者預付逾5萬元，業者應提供履約保障，也要求明確規範契約終止權與退費標準，禁止業者於契約中約定自動續約或要求消費者提供票據擔保。

請繼續往下閱讀...

鄭麗君聽取報告後說，內政部應依法公告新規範，定期或不定期派員查核，並運用多元方式加強宣導相關內容；另為解決灰色地帶，並請內政部對外說明「實體交友媒合服務業者，若以數位服務輔助提供實體服務者」，亦適用本規範。

網路交友也相當盛行，鄭麗君請內政部加速研議網路交友服務相關規範，保障消費者權益；內政部會中說明，後續規劃今年下半年提出適用於「網路交友媒合服務的定型化契約應記載及不得記載事項」草案。

此外，行政院消保處今年初查核20處公私場所飲水設備，其中水質檢驗發現2處分別查有大腸桿菌群、重金屬鉻超標，現已改善完畢；10處設備維護管理有缺失，正由地方政府處理中。針對普及的藍牙耳機，行政院消保處抽驗10件商品，品質與構造均符合電磁干擾規範，僅2件標示不符且已改正。

為防範餐飲業者倒閉導致消費者損失，行政院消保處去年底查核20家業者，發現15家禮券條款違規、1家產品責任險不符規定。鄭麗君說，餐券為預付型交易，她指示衛福部加強宣導，並推廣業者使用QR Code供民眾即時查詢，並定期或不定期辦理查核。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法