網傳「大馬士革飛上海2540萬」 專家揭天價真相：中國在伊朗造太多孽

財經專家「印和闐」28日在臉書發文提到，之所以伊朗當地的中國人都「非走不可」，是因為中國在當地為了伊朗神權政府造了太多孽。圖為敘利亞大馬士革國際機場。（路透）

美國與以色列2月28日針對伊朗發動大規模軍事打擊，周圍多國陸續暫停航班起降，中國微博瘋傳航班截圖，顯示從敘利亞大馬士革飛往上海浦東機場的機票價格飆破天際，最高一張逼近人民幣555萬元（約新台幣2540萬元），引發熱議。財經專家「印和闐」28日在臉書發文提到，之所以伊朗當地的中國人都「非走不可」，是因為中國在當地為了伊朗神權政府造了太多孽。

「印和闐」表示，大馬士革飛回中國的機票之所以這麼貴，是因為很多中國人要從伊朗撤離，而美國和以色列的飛彈滿天飛，要撤只能從伊朗西部用陸路出境，前往敘利亞的大馬士革搭機離開。而中國人非走不可的原因，是因為中國在當地為神權政府造太多孽，包括人臉辨識技術、網路管控都是中國在支援，中國還教伊朗政府如何有效鎮壓，「印和闐」強調，伊朗幾乎每個人都有親戚朋友因為中國政府的指導而「非自然死亡」。

「印和闐」提及友人經歷，表示如果落單早在街上，常常會被伊朗路人抓起來痛打，他有多次被伊朗朋友解救的經驗，因為台灣人長得太像中國人，而伊朗民間對於中國人的恨，是來自於血海深仇的恨。

「印和闐」強調，就是因為伊朗當地人對中國人有這種血海深仇，才會有這種離譜的機票價格出現。「印和闐」也說：「還是要提醒藍白粉一下。不管你的自我認同是什麼，一旦出了台灣，最好還是乖乖地說自己是台灣人。儘管在台灣你不需要為了你是台灣人還是中國人而道歉，但是只要在國外被伊朗人發現你說你是中國人，當場被揍到殘廢也只能感謝伊朗人的寬容。」

「印和闐」直言，如果不信，可以飛到伊朗對伊朗人說「我是一個Chinese」，「你會知道你只有一條命可能不夠；你會知道為什麼逃命回中國的機票可以飆上300萬人民幣」。

