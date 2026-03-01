童子瑋競選團隊再添娘子軍 卓芷戎出任發言人

基隆市議長、民進黨基隆市長參選人童子瑋今天（1日）公布最新競選團隊人事布局，他邀請曾任桃園市政府副發言人、勞動部新聞室主任的卓芷戎，加入「進步基隆辦公室」，擔任發言人。（圖由進步基隆辦公室提供）

基隆市議長、民進黨基隆市長參選人童子瑋今天（1日）公布最新競選團隊人事布局，他邀請曾任桃園市政府副發言人、勞動部新聞室主任的卓芷戎加入「進步基隆辦公室」，擔任發言人一職。童子瑋表示，此次延攬具備完整中央與地方歷練的專業媒體人才，是為了強化團隊政策論述與媒體溝通能力，讓基隆的城市願景被更清楚、精準地傳達。

童子瑋指出，市政治理除了回應在地需求，也要積極引進其他縣市的成功經驗，為基隆注入新的視野與動能。卓芷戎歷任桃園市政府副發言人、經濟發展局專員，以及勞動部新聞室主任，熟悉地方治理與中央政策運作，同時也參與多次大型選戰文宣工作，具備高度選戰敏感度與議題操作能力。她的加入，將有助於團隊在政策說明、議題攻防與輿情管理上更為精準到位。

此外，卓芷戎曾於桃市府經發局期間，參與重大投資案追蹤、企業聯繫與投資障礙排除，並協助推動亞洲矽谷與航空城計畫，累積招商引資與產業政策溝通實務經驗。童子瑋表示，基隆正處於港市轉型與產業升級的關鍵階段，卓芷戎在招商與城市品牌行銷上的歷練，將有助於團隊深化經貿產業論述，強化基隆對外連結與投資吸引力。

卓芷戎表示，過去在桃園與中央服務期間，身邊就有許多來自基隆的朋友，對這座海港城市始終抱持良好印象。此次受到童子瑋邀請後，深感基隆正站在轉型關鍵點，於是決定投入選戰行列。她期盼能以過往中央與地方的實務經驗，協助在地團隊帶來更多元的觀點與策略思維，讓基隆的發展藍圖被更多人看見與理解。

童子瑋也補充，他過去曾在桃園求學，親身見證桃園機場捷運通車後，對城市的產業布局以及人口結構上的帶動效應。他認為「桃園模式」在城市治理與產業推動上有值得借鏡之處，而在河川治理方面，老街溪開蓋也成為城市景觀與生活空間結合的成功案例，更是他長期關注與研究的重點方向。

