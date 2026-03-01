民眾黨1日北高深夜抵高雄 道路管制「用車擋」將挨罰

民眾黨柯文哲及黃國昌等人今天晨3點多，騎單車抵達終點站二二八和平紀念公園。（圖擷取自台灣民眾黨臉書）

台灣民眾黨及創黨主席柯文哲昨日舉辦單車1日北高活動，車隊於今（1）日凌晨3點46分抵達終點站高雄二二八和平紀念公園，但有民眾2月28日深夜11點多行經該路段時，見道路被以私用車橫躺路中間擋住，且無人員交通指揮，警方表示，主辦單位雖有申請路權，但車輛違停於路中，且無相關人員在場管制，將依法開罰。

有民眾昨夜在Threads社群平台發文，從貼出的影片畫面可見，在高雄市中正四路二二八和平紀念公園前，有機車行經卻見路中橫放1輛機車和1輛轎車，沿路無人指揮，往前走發現路被遮雨棚擋住，只好繞道而行，因此不滿發文指「民眾黨辦活動能將私用車橫躺路中間嗎？強迫所有高雄市民玩S型路考。現場沒看到任何一位交通指揮人員。」

串文底下，亦有網友留言「23:00下班經過遠看以為是有交通事故，但既沒人指揮交通、也沒有三角警示牌，減速騎近才看到遮雨棚上文字『台灣民眾黨高雄市黨部』」。

對此，鹽埕分局五福四路派出所表示，經了解本案主辦單位於活動前依法申請集會及路權，惟查看影片內容車輛違停於路中，且無相關人員在場管制，仍違反道路交通管理處罰條例第56條規定，最高處以1200元罰鍰，警方將審慎檢視畫面，根據法規要件依法處理。

民眾黨一日北高，柯文哲及黃國昌等人今天晨3點多抵達終點站二二八和平紀念公園。（圖擷取自台灣民眾黨臉書）

