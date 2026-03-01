狂轟30枚炸彈！美以鎖定3場會議 白晝突襲斬首哈米尼內幕曝

美國與以色列於週六（2月28日）選擇在白晝時段發動空襲。圖為德黑蘭市區遭襲擊後升起巨大濃煙，當地民眾在屋頂上觀看事態發展。（美聯社）

以色列與美國情報部門多年來一直在等待一個時機：伊朗最高政治與軍事領袖同時現身的集會。這個時機在2月28日出現。據《華爾街日報》報導，情報顯示伊朗企圖先行發動攻擊，這成為美以兩國果斷下達白晝空襲攻擊令的關鍵決策節點。

據該報導，以色列官員透露，情報人員不僅鎖定一場，而是同時掌握了三場伊朗高層會議地點，精準定位最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的行蹤。由於機會難得，美以戰機選擇在白晝發動攻擊。

以色列軍事情報局前局長亞德林（Amos Yadlin）分析指出，外界通常預期攻擊會在夜色掩護下進行，此次白晝出擊是一次徹底的戰術意外。以軍戰機向哈米尼官邸投下30枚炸彈，隨後伊朗國營電視台證實其死訊，同遭擊斃的還包括革命衛隊（IRGC）總司令帕克波爾（Mohammad Pakpour）等核心人物。

外交談判破局 情報顯示伊朗企圖先發制人

空襲決定並非單純基於情報窗口出現，外交談判徹底破局與迫在眉睫的軍事威脅，是促使華府下達攻擊令的關鍵。美國官員表示，儘管伊朗曾提出妥協方案，但仍要求保留數千台先進離心機並進行高達20%的鈾濃縮，遠超出美方底線。

一名美國高階政府官員透露，美方掌握的情報顯示，伊朗正考慮在美方授權攻擊前，先對美國目標發動襲擊。該官員表示，這份情報增加了決策急迫性，促使美國總統川普確信必須先發制人，以避免美軍傷亡與利益受損。

哈米尼與多名核心高層身亡，讓伊朗政權面臨半世紀以來最嚴重的危機。儘管美以兩國領導人皆公開鼓勵伊朗人民奪回國家控制權，展現明確的政權更替意圖，但分析人士認為，目前伊朗內部尚缺乏清晰的變革路徑。強人驟逝引發的權力真空，已促使波斯灣多國對區域局勢擴大表達關切。

