    中使館稱持「台胞證」登記撤離以色列 我外交部：不應成政治操弄工具

    2026/03/01 13:41 記者黃靖媗／台北報導
    外交部發言人蕭光偉今（1）日表示，尚未接獲國人撤離需求，外交部將視情勢發展持續進行滾動式評估。（資料照）

    美國與以色列昨日對伊朗空襲，隨後伊朗報復，戰火波及中東地區多國，外交部發言人蕭光偉今（1）日表示，尚未接獲國人撤離需求，外交部將視情勢發展持續進行滾動式評估。針對中國駐以色列使館稱允許台人持「台胞證」登記撤離，蕭光偉指出，我政府已同步展開國際護僑行動，提醒國人在中東目前複雜局勢中尋求中國協助的風險，我國領事保護權不應成為政治操弄工具，國人若有任何安全疑慮或撤離需求，請直接聯繫我各駐外館處。

    蕭光偉指出，外交部已隨時密切關注中東情勢演變，並指示我駐中東地區各館處立即啟動緊急應變機制。目前除駐巴林代表處配合當地政府安全指引，暫時採取居家辦公外，其餘駐中東各館處均維持正常運作。

    外交部：未接獲國人撤離需求

    蕭光偉說明，經盤點掌握，目前我國在中東地區的僑民及國人人身均安，經我駐以色列代表處等相關館處主動瞭解，尚未接獲國人撤離需求；外交部將視情勢發展持續進行滾動式評估，並與當地國人及友盟國家保持密切聯繫，以適時採取因應措施。

    蕭光偉說，強烈建議旅居國人與我駐外館處保持主動聯繫，並遵循當地政府的安全指引，優先確保人身安全。

    外交部籲國人直接聯繫我駐處

    針對中國駐以色列大使館宣稱開放中國、港澳及我國人持「台胞證」登記撤離前往埃及。蕭光偉嚴正重申，我政府已同步展開國際護僑行動，外交部及相關館處將致力提供國人必要且即時的協助、積極協助國人確保人身安全，我國領事保護權不應成為政治操弄工具。外交部也提醒國人，在中東目前複雜局勢中尋求中國協助的風險。

    蕭光偉呼籲，國人如在以色列、伊朗或中東地區有任何安全疑慮或撤離需求，請直接聯繫我各駐外館處，外交部及駐外館處將持續密注情勢，隨時準備提供一切必要協助。

    熱門推播