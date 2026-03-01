桃園機場報到系統當機 旅客大排長龍

桃園國際機場一、二航廈報到系統今天早上全面當機，出境大廳擠滿等候辦理報到旅客。（記者朱沛雄攝）

桃園國際機場一、二航廈報到系統今天（1日）早上全面當機，出境大廳擠滿等候辦理報到旅客，有旅客說耗費2小時才完成報到；機場公司表示，SITA（國際航空電訊協會）系統連線出狀況，已於第一時間主動啟動備援機制，全力確保現場運作與旅客通行順暢，櫃檯報到系統連線已於上午11點15分恢復正常。

桃園機場早上9時許突然發生無法報到狀況，也有旅客在網路發文說「桃園機場被癱瘓了」。一位出境旅客表示，一開始以為是因為出國旅客眾多，後續才有地勤人員說明櫃檯報到系統都已經當機，請旅客耐心等候，等候已久的旅客才知道系統已經當機了。

桃園國際機場公司接近中午時回應指出，上午9點40分接獲航空公司通報SITA系統連線出狀況，無法連線到航空公司系統辦理報到劃位。桃園機場為確保旅客行程能夠如時啟程，已於第一時間主動啟動備援機制，立即協調航空公司、地勤及相關單位將部分出境報到及行李託運切換人工作業模式，全力確保現場運作與旅客通行順暢。

機場公司說，狀況發生時第一、第二航廈櫃檯報到系統、CUSS自助報到設備（含A1及A3）及登機門系統均已改採人工作業。自助行李託運（SBD）目前如常，部分航空公司請旅客使用手機網路報到後以SBD託運行李，經SITA公司修復故障設備後，櫃檯報到系統連線已於11點15分恢復正常。

桃園機場SITA系統連線上午無法連線到航空公司系統辦理報到劃位，自動報到系統也停擺。（記者朱沛雄攝）

桃園機場SITA系統連線上午無法連線到航空公司系統辦理報到劃位，航空公司將出境報到改由人工作業。（記者朱沛雄攝）

