為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園機場報到系統當機 旅客大排長龍

    2026/03/01 12:53 記者朱沛雄／桃園機場報導
    桃園國際機場一、二航廈報到系統今天早上全面當機，出境大廳擠滿等候辦理報到旅客。（記者朱沛雄攝）

    桃園國際機場一、二航廈報到系統今天早上全面當機，出境大廳擠滿等候辦理報到旅客。（記者朱沛雄攝）

    桃園國際機場一、二航廈報到系統今天（1日）早上全面當機，出境大廳擠滿等候辦理報到旅客，有旅客說耗費2小時才完成報到；機場公司表示，SITA（國際航空電訊協會）系統連線出狀況，已於第一時間主動啟動備援機制，全力確保現場運作與旅客通行順暢，櫃檯報到系統連線已於上午11點15分恢復正常。

    桃園機場早上9時許突然發生無法報到狀況，也有旅客在網路發文說「桃園機場被癱瘓了」。一位出境旅客表示，一開始以為是因為出國旅客眾多，後續才有地勤人員說明櫃檯報到系統都已經當機，請旅客耐心等候，等候已久的旅客才知道系統已經當機了。

    桃園國際機場公司接近中午時回應指出，上午9點40分接獲航空公司通報SITA系統連線出狀況，無法連線到航空公司系統辦理報到劃位。桃園機場為確保旅客行程能夠如時啟程，已於第一時間主動啟動備援機制，立即協調航空公司、地勤及相關單位將部分出境報到及行李託運切換人工作業模式，全力確保現場運作與旅客通行順暢。

    機場公司說，狀況發生時第一、第二航廈櫃檯報到系統、CUSS自助報到設備（含A1及A3）及登機門系統均已改採人工作業。自助行李託運（SBD）目前如常，部分航空公司請旅客使用手機網路報到後以SBD託運行李，經SITA公司修復故障設備後，櫃檯報到系統連線已於11點15分恢復正常。

    桃園機場SITA系統連線上午無法連線到航空公司系統辦理報到劃位，自動報到系統也停擺。（記者朱沛雄攝）

    桃園機場SITA系統連線上午無法連線到航空公司系統辦理報到劃位，自動報到系統也停擺。（記者朱沛雄攝）

    桃園國際機場一、二航廈報到系統今天早上全面當機，出境大廳擠滿等候辦理報到旅客。（記者朱沛雄攝）

    桃園國際機場一、二航廈報到系統今天早上全面當機，出境大廳擠滿等候辦理報到旅客。（記者朱沛雄攝）

    桃園機場SITA系統連線上午無法連線到航空公司系統辦理報到劃位，航空公司將出境報到改由人工作業。（記者朱沛雄攝）

    桃園機場SITA系統連線上午無法連線到航空公司系統辦理報到劃位，航空公司將出境報到改由人工作業。（記者朱沛雄攝）

    桃園國際機場一、二航廈報到系統今天早上全面當機，出境大廳擠滿等候辦理報到旅客。（記者朱沛雄攝）

    桃園國際機場一、二航廈報到系統今天早上全面當機，出境大廳擠滿等候辦理報到旅客。（記者朱沛雄攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播