    桃園高鐵南路轎車遭大貨車高速撞擊 1家3口2死1命危

    2026/03/01 15:03 記者李容萍／桃園報導
    圖中白色轎車行經桃園市楊梅區高鐵南路遭大貨車「高速撞擊」，造成1家3口2死1命危。（記者李容萍翻攝）

    圖中白色轎車行經桃園市楊梅區高鐵南路遭大貨車「高速撞擊」，造成1家3口2死1命危。（記者李容萍翻攝）

    桃園市楊梅區今（1）日上午發生死亡車禍，63歲朱姓男子駕駛白色LUXGEN轎車沿桃園市楊梅區高鐵南路七段直行，於事故地點左轉時，不慎遭直行由39歲羅姓男子所駕駛大貨車衝撞，因巨大撞擊力，造成朱男多處骨折且昏迷經送醫仍在急救中，其車內乘客57歲徐姓妻子與29歲朱姓女兒因傷勢嚴重送醫急救不治。

    桃園市消防局第二大隊獲報調派富岡等分隊消防人員14名、消防車2輛、救護車6輛趕抵現場救護，朱男在事故現場被送醫急救，目前尚未脫離險境，車內另有兩名乘客，朱男的妻女兩人皆因傷勢過重呈外科OHCA，經搶救後仍宣告不治，警方針對雙方駕駛進行酒測，結果均為0，排除酒駕因素，至於詳細肇事原因目前仍在調查中。

    楊梅警分局副分局長陳龍文說明，這起事故發生在今日上午8時25分，朱男駕駛轎車，沿高鐵南路七段直行，行經楊新路四段與高鐵南路七段交叉口時，準備左轉，未料遭到對向直行由羅姓男子所駕大貨車直接撞擊，向外噴飛好幾十公尺，現場衝擊力道猛烈，導致轎車嚴重損毀。

    據了解，羅男為菲律賓籍，事發後雙腳擦傷疼痛、拒絕送醫，其同車副駕駛座為35歲越南籍男子無明顯外傷，意識清楚，經送醫到院後並未掛號意識清楚。

    圖中白色轎車行經桃園市楊梅區高鐵南路遭大貨車「高速撞擊」，造成1家3口2死1命危。（記者李容萍翻攝）

    圖中白色轎車行經桃園市楊梅區高鐵南路遭大貨車「高速撞擊」，造成1家3口2死1命危。（記者李容萍翻攝）

    圖中大貨車行經桃園市楊梅區高鐵南路立高速撞擊轎車造成2死1命危的嚴重車禍。（記者李容萍翻攝）

    圖中大貨車行經桃園市楊梅區高鐵南路立高速撞擊轎車造成2死1命危的嚴重車禍。（記者李容萍翻攝）

    圖中大貨車行經桃園市楊梅區高鐵南路立高速撞擊轎車造成2死1命危的嚴重車禍。（記者李容萍翻攝）

    圖中大貨車行經桃園市楊梅區高鐵南路立高速撞擊轎車造成2死1命危的嚴重車禍。（記者李容萍翻攝）

    熱門推播