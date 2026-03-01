為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    曾來中職當洋將 MLB前投手槍殺岳父判處無期徒刑

    2026/03/01 13:39 即時新聞／綜合報導
    曾效力中職中信鯨的MLB前投手丹尼，槍殺岳父後被判無期徒刑。圖為丹尼2009年在世界棒球經典賽為義大利出賽。（美聯社）

    曾效力中職中信鯨的MLB前投手丹尼，槍殺岳父後被判無期徒刑。圖為丹尼2009年在世界棒球經典賽為義大利出賽。（美聯社）

    曾在2002年短暫效力過中職中信鯨的美國職棒大聯盟（MLB）前投手丹尼（Danny Serafini），2021年槍殺岳父羅伯特（Robert Gary Spohr）並導致岳母溫迪（Wendy Wood）重傷，法官2月27日判處丹尼無期徒刑。

    據《美聯社》報導，現年51歲的丹尼受審時，指稱他在案發當晚和妻子外出聚會，委任律師也強調沒有任何證據可以證明丹尼和案發現場有關。律師表示，雖然丹尼與岳父母關係緊張，但根本就沒有謀害2人的動機。

    不過，檢方直指丹尼對富有的岳父母懷恨在心，曾說過要出2萬美元（約新台幣62.8萬元）僱兇殺人，檢方還向陪審團出示丹尼和岳父母之間的電郵、簡訊爭吵紀錄。

    2025年7月，陪審團裁定丹尼對岳父羅伯特的一級謀殺罪、對岳母溫迪的謀殺未遂罪、一級入室竊盜罪都成立。另外，溫迪在2022年因不堪槍擊所帶來的傷病輕生離世。

    據了解，丹尼於1992年首輪第26順位被MLB明尼蘇達雙城隊選中，後續輾轉於芝加哥小熊、聖地牙哥教士、匹茲堡海盜、辛辛那提紅人、科羅拉多落磯隊打球，並且曾在中職、日職效力。

    丹尼2007年被MLB檢測出服用興奮劑，遭到禁賽50場，於2008年起轉至墨西哥棒球聯盟發展，義大利裔的他還在2009、2013年世界棒球經典賽為義大利出賽。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

