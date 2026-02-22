緬懷並傳承歷史 嘉義基督長老教會今舉行228事件79週年追思禮拜

嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘今出席228事件79週年追思紀念禮拜，緬懷歷史、對逝去的先人表達哀思。（嘉義縣政府提供）

今年是228事件79週年，台灣基督長老教會嘉義中會今舉行追思紀念禮拜，嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘等人出席與會，透過弦樂團演奏、詩歌及會眾的祈禱，緬懷並傳承歷史，表達對逝去生命的哀思。

228事件79週年追思紀念禮拜今天下午在台灣基督長老教會祥和教會舉行，翁章梁、蔡易餘與受難者家屬江榮森、曾耿玉、基督長老教會嘉義中會議長洪智信、民雄教會牧師黃智鴻等人一同參與。

會中，嘉義市228紀念文教基金會董事長江榮森代表致詞，傳達228事件追思哀悼的意義，228事件以及隨之而來的白色恐怖時期，威權政府造成人民極大痛苦與壓力，是台灣的灰暗歷史，也正是228事件，讓許多台灣人下定決心追求自由與民主，過程中許多人被判刑，甚至被槍決，是至今仍追悼228事件的原因之一，先人付出的意義重大，呼籲眾人必須將這個歷史傳承下去。

翁章梁說，嘉義縣政府每年都會追思228事件，這歷史事件是台灣人集體沉重的過去，尤其對那段時間經歷這一切的受難者及眷屬都是很深的傷痕，透過追思紀念讓人緬懷過去的歷史，在悲傷過後得到力量。

翁章梁表示，也因有先人的打拚、重視社會教育、緬懷歷史的傳承，台灣目前走向的民主進程，在全世界扮演重要角色，台灣人民應有自信與世界站在一起。

