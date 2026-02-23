獨家》詭異！訪海角七號「阿嘉的家」照片多「1人」 遊客急求城隍爺

遊客訪《海角七號》合照多「一人」。（恆春城隍廟提供）

國境之南新春奇事！一對來自北部的林姓夫婦，大年初三趁著春節假期到恆春古城走春，晚間慕名步行前往《海角七號》著名景點「阿嘉的家」取景留影。不料，林先生在幫太太拍照時，身旁突現一名老婦人，就在他準備掏錢支付「場景費」並轉身時，老婦竟憑空消失，更駭人的是，照片洗出來後，原本空無一人的太太背後，竟多了一個不明影跡，嚇得夫妻倆初四一早趕緊奔往恆春城隍廟求助。

廟方透露，這對林姓夫婦初三晚間從下榻旅店散步至景點。林先生回憶，當時他正舉起手機為太太留影，眼角餘光瞥見一名老婦站在身旁，他禮貌詢問：「是不是要收50元拍照費？」並準備轉身掏錢，沒想到就在視線離開的短短幾秒鐘，該名老婦人竟在空曠的街道上瞬間消失，他本不以為意，但後續令他發毛。

廟方說，令夫妻倆毛骨悚然的是，回看手機剛拍下的照片，原本確信太太背後空無一人，畫面中卻清晰出現一個「祂」的影跡。兩人一夜難眠，初四清晨便趕往恆春城隍廟。城隍廟主委龔健良見狀，隨即指點兩人向城隍爺祈香、淨身，並由城隍爺做主，焚燒紙錢給該「靈體」以消災解厄，夫妻倆的心情這才稍稍平復。

針對這起神祕事件，「阿嘉的家」屋主無奈表示，並不認識照片中描述的「長輩」，且強調該景點外觀拍照向來不收費，對於遊客的遭遇感到意外。民俗專家廖大乙則從另一觀點緩解恐慌，認為照片中影像看起來並不具惡意，遊客與地方無冤無仇，即便真的是「好兄弟、好姊妹」，多半也只是展現「我在這」的存在感，新春期間到廟裡祈福即可，不必過於在意。

恆春資深攝影專家呂先生則從光學角度解析，他直言「當然是有東西才會拍得出來」，觀察畫面中人物的藍色光線反光相當清晰，研判應是拍攝者當時過於專注於取景，未注意到有行人突然入鏡，應是「人影」而非「靈異」，呼籲民眾以科學眼光看待，不必過度恐慌。

