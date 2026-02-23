超人力霸王小提燈 27、28日於高雄港18號碼頭發放

前總統蔡英文提著大型「超人力霸王」提燈。（蔡英文辦公室提供）

超人力霸王旋風席捲高雄，眾所期待的「超人力霸王小提燈」，預計2月27至28日將在高雄港18號碼頭發放，預計將掀起排隊熱潮。

高雄燈會「2026 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」，2月7日至3月1日在愛河灣及高雄港16至18號碼頭盛大登場，今年主題是日本知名的「超人力霸王」，春節期間吸引許多民眾參觀。

小朋友最期待的「超人力霸王小提燈」，大大的頭、小小的身體，兩顆像是鹹蛋黃的眼睛，超人力霸王經典造型提燈，散發五彩繽紛的燈光，民眾超級期待，紛紛詢問何時發放。

據了解，高雄市長陳其邁送給前總統蔡英文的新年禮物，就是一盞吸睛的大型超人力霸王提燈；蔡英文手上提著提燈，童趣十足，回贈「福氣加碼」小燈箱，互道新春祝福。

高市觀光局表示，高雄市國小和幼兒園將在學校統一發放「超人力霸王小提燈」，一般民眾則可在2月27日、28日下午4點，前往高雄港18號碼頭排隊領取，每人限領2盞，數量有限，送完為止。

高雄「超人力霸王小提燈」。（記者王榮祥攝）

