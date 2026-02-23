為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    屏東玉皇宮慶建宮50週年 2/23-25辦神獸派對市集

    2026/02/23 09:10 記者葉永騫／屏東報導
    玉皇宮的神獸這次將在神獸市集中展示亮相。（記者葉永騫攝）

    農曆春節連假剛結束，緊接著農曆初九就是玉皇上帝生日，每年都吸引上萬信徒到屏東市玉皇宮拜拜祈福，玉皇宮從今天（23日）起到25日，共計3天從下午到晚上，在屏東市萬倉街鐵道廊道下，舉辦神獸派對市集活動，除了有各種市集外，還有各種神獸大集合亮相，讓民眾看個夠，天公生日當天上午10點半起開始免費發放3萬份的萬壽麵與信眾結緣，信徒參加補運補財庫滿額即贈送公仔和50週年紀念精緻錢母，送完為止。

    春節屏東市、內埔、潮州各項市集剛剛結束，接著屏東玉皇宮為了慶祝建宮50週年，在大年初七到初九玉皇上帝生日，將舉行3天的祈福法會，並且從今天下午3點到晚上9點在萬倉街鐵道廊道下，舉辦神獸派對市集活動，除了有各種市集、兒童氣墊城堡外，現場還有亮相展示主題神獸馬、蝴蝶、鮪魚、無尾熊、長毛象等，讓民眾近距離觀看各種神獸。

    玉皇宮表示，為了方便民眾停車，現場設有機車臨時停車場在屏東夜市停車場前，開放時間為下午2點到晚上9點半，請民眾遵守開放時間聽從現場指揮人員指示停車。

    屏東玉皇宮慶建宮50週年，補運達到一定金額送錢母。（記者葉永騫攝）

