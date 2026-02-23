為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    不是友子阿嬤！阿嘉的家「神祕詭影」引發討論 屋主發聲

    2026/02/23 11:47 記者蔡宗憲／屏東報導
    遊客訪《海角七號》阿嘉的家照相，驚見多「一人」（後方婦人）。（恆春城隍廟提供）

    國境之南春節驚魂記，現身景點的不是「友子阿嬤」，也不是「女子合唱團」！一對北部林姓夫婦大年初三晚間6點多造訪恆春《海角七號》景點「阿嘉的家」，意外在合照中拍下神祕影跡，儘管已前往城隍廟祈福淨身，兩人仍因心有餘悸，決定結束原定長假，於初五提早返回北部。

    廟方說，當時這對夫婦的先生幫太太在郵筒旁留影，身旁突現一名老婦，林先生禮貌詢問是否需付50元場景費，怎知轉身掏錢，老婦竟在空曠街道瞬間消失，手機照片中更出現原本不存在的「祂」。

    城隍廟人員透露，這對夫婦本規劃在恆春多玩幾天，但這起神祕遭遇讓兩人徹夜難眠，初四趕往城隍廟請示並焚燒紙錢後，心境雖稍安定，但因「心驚驚」已無玩興，決定提前結束假期。

    對於「靈異」傳聞，「阿嘉的家」屋主張永源今天實地還原現場。張永源分析，為了不干擾遊客取景，屋主或工作人員常會習慣性地躲在白色大柱子後方，並時不時「探頭」察看遊客拍好了沒，可能因此造成「轉身不見」或「側身入鏡」的錯覺。

    張永源強調，當下景點並未營業，他也從未見過該名長輩，且景點外觀拍照向來不收費。這起神祕插曲雖然隨著遊客離去暫時落幕，卻也讓這處國片聖地，在春節期間意外增添了一抹科學難以解釋的懸疑色彩。

    相關新聞：獨家》詭異！訪海角七號「阿嘉的家」照片多「1人」 遊客急求城隍爺

    海角七號知名的阿嘉的家景點。（記者蔡宗憲攝）

    海角七號知名的阿嘉的家景點，屋主認為是遊客誤入拍照。（記者蔡宗憲攝）

    遊客受驚去城隍廟祈福。（記者蔡宗憲攝）

    遊客受驚去城隍廟祈福。（記者蔡宗憲攝）

    海角七號知名的阿嘉的家景點。（記者蔡宗憲攝）

