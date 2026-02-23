墨西哥軍隊大動作掃毒 頭號毒梟身亡

墨西哥部隊22日展開掃毒行動，毒梟塞萬提斯身亡。（法新社）

墨西哥軍方22日大規模掃毒，綽號「金髮男」（El Mencho）的販毒集團「哈里斯科新世代」（Jalisco New Generation Cartel，CJNG）首腦塞萬提斯（Nemesio Oseguera Cervantes）身亡，外界認為，由於美國不斷揚言介入，墨西哥政府因此對當地販毒集團加強打擊。

綜合外媒報導，在美國總統川普政府施壓，要求加強打擊毒品犯罪，甚至威脅可能直接介入後，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）政府對塞萬提斯展開軍事行動。美國國防部在一份聲明指出，塞萬提斯在哈里斯科州（Jalisco）塔帕爾帕（Tapalpa）一次抓捕行動中受傷，在送往墨西哥城治療途中不治。

掃毒行動中，販毒集團有4人當場死亡、有3名傷者，其中包含塞萬提斯，不過塞萬提斯因傷勢過重不治身亡，另外有2人被捕；墨國部隊繳獲裝甲車、火箭筒及其他武器，有3名軍人受傷，目前正接受治療。美國駐墨西哥大使館表示，此行動在雙邊合作框架內由墨西哥特種部隊執行任務，美方則提供部分情報。

墨國部隊在塔帕爾帕鎮展開行動後，墨西哥多個州爆發了暴力事件，多處出現火燒車擋道事件，更有持槍歹徒封鎖公路，墨國總統薛恩鮑姆表示，各州政府正在全面協調應對各地騷亂。

哈里斯科州是販毒集團「哈里斯科新世代」的大本營，「哈里斯科新世代」以向美國走私大量芬太尼與其他毒品聞名。「哈里斯科新世代」同時也是攻擊墨國軍方最為頻繁的販毒集團之一，更曾利用無人機投擲爆裂物以及埋設地雷。

「哈里斯科新世代」在2020年曾在墨西哥城針對時任墨西哥城警局首長進行一次暗殺行動，最後並未得手。美國政府在今年2月將該集團列為外國恐怖組織。

綽號「金髮男」的販毒集團「哈里斯科新世代」首腦塞萬提斯在掃毒行動中傷重不治。（路透）

