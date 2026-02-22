藍宜蘭縣長提名》張勝德、吳宗憲互不相讓 2/23-2/28全民調拚輸贏

國民黨宜蘭縣長提名，張勝德（右）、吳宗憲（左）互不相讓，明天啟動電話民調一較高下。（資料照）

國民黨宜蘭縣長提名民調作業，訂於明天（23日）到28日期間辦理電話民調，參加黨內初選的議長張勝德與不分區立委吳宗憲，利用春節連假拜廟跑攤，與鄉親博感情。根據1個多月前所做民調資料，2人支持度相當接近，究竟鹿死誰手，現在很難預料。

宜蘭縣下屆縣長選舉，民進黨去年10月率先徵召律師林國漳參選，民眾黨也徵召前立委陳琬惠加入戰局，國民黨方面，張勝德跟吳宗憲互不相讓，國民黨中央敲定2月底前以內參全民調決定人選，委由2家民調公司執行電話訪問，對比民調（分別與林國漳支持度做比較）85％，張、吳互比民調15％，經過加總分出高下。

春節連假期間，張勝德與吳宗憲走訪縣內各大廟宇、夜市，積極爭取鄉親支持。據了解，1個多月前流出2份民調，2人支持度幾乎不相上下，最終誰能出線，雙方陣營都沒有把握。

電話民調時間擇定明天到28日，挑選其中3天的晚間6點到9點半執行，國民黨人選出爐後，再跟民眾黨協調「藍白合」議題。

春節連假期間，張勝德（右）拜廟祈福與鄉親博感情。（圖取自張勝德臉書）

吳宗憲（左）與宜蘭鄉親握手寒暄爭取支持。（圖取自吳宗憲臉書）

