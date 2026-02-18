為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    不只紅繩？鄭麗文「斜行」走階梯 排灣族巫師後裔：有東西在場

    2026/02/18 22:56 即時新聞／綜合報導
    眼尖網友注意到，鄭麗文出席法鼓山撞鐘活動祈福儀期間，由一旁人員攙扶，慢慢斜行走完階梯。（圖擷取自「DDMTV法鼓山網路電視台」YouTube）

    眼尖網友注意到，鄭麗文出席法鼓山撞鐘活動祈福儀期間，由一旁人員攙扶，慢慢斜行走完階梯。（圖擷取自「DDMTV法鼓山網路電視台」YouTube）

    國民黨主席鄭麗文除夕（16日）出席法鼓山撞鐘活動祈福儀期間，她手中引鐘繩突然2度劇烈抖動，畫面迅速在網路掀起討論。還有眼尖網友注意到，一行人在走上階梯時，唯獨鄭麗文沒踏上階梯，最終由一旁人員攙扶，才從慢慢斜行走完階梯，奇異行徑引發議論。

    目前相關影片正在臉書、Threads、YouTube等社群平台瘋傳，不少網友看到鄭麗文侷促不前又心虛的模樣，似乎真的很害怕自己從正中央走到階梯上，紛紛對此感到相當納悶，「邪靈止步？」、「她被嚇到了，知道自己邪不勝正」、「不是我迷信，但這好像妖魔要顯形了」、「邪不勝正，有股正能量擋著她，不讓她靠近」、「有聽過，如果身上有髒東西，去佛門清淨地，因這些地方有很多神明，帶著髒東西進去會暈」。

    還有網友分享，自己認識一名排灣族原住民的好友，家族是排灣族有百年以上歷史的巫師後裔，幾乎全家人都有通靈體質，她將相關影片拿給好友觀看，對方紅繩抖動沒特別感應，但對鄭麗文斜行走階梯卻有強烈感應。不過網友也補充，好友並未認真修行過，只能確定有當時有「某種物體」在場，位置正是鄭麗文刻意繞過去的正中央階梯。

