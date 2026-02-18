蕭美琴曬超萌「愛貓AI換裝照」 網笑讚：美少女戰士！

蕭美琴社群平台Threads分享使用AI生成的圖片，她的4隻愛貓皆有入鏡。（圖擷取自@bikhimhsiao Threads，本報合成）

農曆春節期間，副總統蕭美琴前往各地走春拜年、分送福袋，維安隨扈團隊穿上簡約又帥氣的「戰貓帽T」，意外成為網路熱門話題。今（18日）晚，蕭美琴在社群平台Threads分享2張使用AI生成的圖片，其中一張與4隻愛貓一起穿上「戰貓帽T」的模樣，可愛畫面吸引大批網友關注。

蕭美琴透露，這2張AI圖片是目前正在日本休假的助理詠唱，「明明可以關手機開心吃拉麵，但還是忍不住以AI發揮，就是太想我了。」另外，2張AI圖片皆有出現蕭美琴收養的4隻貓咪，分別是黑貓「Happy」、乳牛貓「Fluffy」、三花貓「阿花」與虎斑貓「Tiger」，蕭美琴還補充，「雖然麒麟尾只處理到一半，老闆還是說很厲害！」

從AI圖片顯示，其中一張是蕭美琴的愛貓們穿上迷你版棕色「戰貓帽T」後，圍坐在一起，接著同步轉頭緊盯鏡頭，模樣不僅相當可愛且十分逼真，整體畫面媲美時尚寵物寫真。另一張圖片則是科幻感十足、像是美式海報或漫畫風格，只見蕭美琴與愛貓們都換上了太空人造型服裝，背景則是地球與宇宙星空，1人4貓彷彿一起在宇宙中遨遊，圖片下方還出現「HAPPY LUNAR NEW YEAR」與「CAT WARRIOR 迎向未來」的字樣。

貼文曝光後，湧入大批「咪琴」粉絲朝聖，其他網友則持續敲碗，希望有機會推出與隨扈人員不同樣式、可讓一般民眾穿搭的「戰貓帽T」，「太可愛了」、「美少女戰士」、「更想團購貓咪戰貓制服」、「我想要戰貓帽T的購買連結」、「太過份了！連貓小孩都有！」、「連貓貓寵物服都有，太可愛」、「可以出戰貓貓衣嗎？這就沒有國安問題了」、「請問咪琴副總統，貓貓的衣服的購買網頁在哪裡？」。

