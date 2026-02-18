人氣爆棚！蕭美琴平鎮褒忠祠發新春福袋 上千民眾排隊領取

副總統蕭美琴大年初二到桃園市平鎮褒忠祠發送馬年新春福袋。（記者李容萍攝）

今天大年初二，副總統蕭美琴近午身著喜氣紅色帽T，到桃園市平鎮褒忠祠（義民廟），由國策顧問、褒忠祠主委范振修等人陪同參拜祈福，並發送馬年新春福袋，上千位民眾依序排成長長人龍等待領取，蕭美琴全程微笑、親切與民眾互動、問候場面溫馨、熱鬧。

總統府副秘書長何志偉、不分區立委王義川，同是不分區立委林月琴、張雅琳，民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香、市議員黃崇真、張曉昀、魏筠、黃瓊慧、王珮毓、劉仁照、張肇良、陳睿生、許家睿、陳治文，以及登記黨內市議員初選的黃盈淇、項柏翰、張佩芸等人，大陣仗陪同蕭美琴參香、發送新春福袋，會後爭相與蕭美琴拍照，互道「加油」和「新年快樂」。

蕭美琴人氣很旺，有人全家出動，有爸媽抱著嬰兒，有行動不便長輩坐著輪椅前來，還推著嬰兒車載毛小孩前來排隊，就是為了領取蕭美琴的馬年新春福袋；過程中，蕭美琴不但親切遞上福袋，並且祝賀民眾新年快樂，遇到小朋友、長輩，都會特別彎下腰關心、互動，場面溫馨。

排隊人龍中發生一插曲，有個男童不明原因鬧情緒，一名穿著打扮時髦的辣媽一路又拉又推男童跟著隊伍前進，在接近蕭美琴前幾步男童突然失控連喊「我不要！」隨扈聽著男童哭鬧聲上前關注，未料男童鬧得更兇，一旁何志偉也顯手足無措、尷尬朝蕭美琴笑著，不過蕭美琴早早蹲低身子與男童平視並柔聲安撫「沒關係、沒關係」，且掛著笑容將福袋遞給男童，化解現場尷尬。

此外，對於蕭美琴隨扈的淺棕色「Team Taiwan」戰貓帽T，設計\\受到不少民眾青睞，雖然蕭美琴稍早表示，最後一件已經送給很喜歡這款服飾的前總統蔡英文了，也是鄉民女神「qn」的黃瓊慧等人，親眼看到隨扈們的帽T時，私下也敲碗熱議著「真的好好看！」、「真好想要一件！」。

副總統蕭美琴（左4）大年初二到桃園市平鎮褒忠祠（義民廟），由國策顧問、褒忠祠主委范振修（左3）等人陪同參拜祈福。（記者李容萍攝）

蕭美琴隨扈的淺棕色「Team Taiwan」戰貓帽T，受到不少民眾青睞。（記者李容萍攝）

副總統蕭美琴（左6）大年初二到桃園市平鎮褒忠祠（義民廟），由國策顧問、褒忠祠主委范振修（左5）等人陪同參拜祈福。（記者李容萍攝）

副總統蕭美琴（中）大年初二到桃園市平鎮褒忠祠走春，民進黨桃園市2026選將爭相與最強母雞合照。（記者李容萍攝）

副總統蕭美琴（左7）大年初二到桃園市平鎮褒忠祠走春，民進黨桃園市2026選將陪同向民眾拜年。（記者李容萍攝）

副總統蕭美琴（中）大年初二到桃園市平鎮褒忠祠走春，民進黨桃園市2026選將爭相與最強母雞合照。（記者李容萍攝）

副總統蕭美琴大年初二到桃園市平鎮褒忠祠發送馬年新春福袋，圖中阿嬤化成粉絲用手機猛拍蕭美琴。（記者李容萍攝）

