高市早苗連任首相 林佳龍：盼與日本合作實現自由開放印太

高市早苗今日成功連任首相，外交部長林佳龍已指示我國駐日本代表處代表政府向高市早苗及全體閣員申賀。（圖擷取自林佳龍臉書）

日本今（18）日召開特別國會舉行首相選舉，自由民主黨總裁高市早苗獲推舉連任第105任首相，將組成「第二次高市內閣」。外交部長林佳龍除對高市早苗表達誠摯祝賀之外，也已指示我國駐日本代表處代表政府向高市早苗及全體閣員申賀。林也強調，台灣期盼與日本合作實現「自由開放的印度太平洋」（FOIP），持續深化互利互惠的全面夥伴關係。

林佳龍指出，高市早苗擁有極為堅實的民意基礎，長期以具體行動挺台，擔任自民黨政務調查會長期間，將「支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）及世界衛生組織（WHO）」納入自民黨國會競選政見，2025年當選自民黨總裁前曾組團訪台晉見總統賴清德及與我各界要人晤敘，就任首相後旋即在多個重要國際場合強調維護台海和平穩定至關重要。

林佳龍指出，日本政府一貫高度重視台日關係穩健發展，今年日本眾議院大選後外務大臣茂木敏充應詢時曾表示，日本政府將持既有立場與台灣進一步深化交流合作。

林佳龍強調，台日兩國同為第一島鏈重要夥伴，台灣期盼與日本合作實現「自由開放的印度太平洋」，持續深化互利互惠的全面夥伴關係，共同為區域和平、穩定與繁榮做出貢獻。

