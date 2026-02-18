為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    高市早苗連任首相 林佳龍：盼與日本合作實現自由開放印太

    2026/02/18 15:37 記者黃靖媗／台北報導
    高市早苗今日成功連任首相，外交部長林佳龍已指示我國駐日本代表處代表政府向高市早苗及全體閣員申賀。（圖擷取自林佳龍臉書）

    高市早苗今日成功連任首相，外交部長林佳龍已指示我國駐日本代表處代表政府向高市早苗及全體閣員申賀。（圖擷取自林佳龍臉書）

    日本今（18）日召開特別國會舉行首相選舉，自由民主黨總裁高市早苗獲推舉連任第105任首相，將組成「第二次高市內閣」。外交部長林佳龍除對高市早苗表達誠摯祝賀之外，也已指示我國駐日本代表處代表政府向高市早苗及全體閣員申賀。林也強調，台灣期盼與日本合作實現「自由開放的印度太平洋」（FOIP），持續深化互利互惠的全面夥伴關係。

    林佳龍指出，高市早苗擁有極為堅實的民意基礎，長期以具體行動挺台，擔任自民黨政務調查會長期間，將「支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）及世界衛生組織（WHO）」納入自民黨國會競選政見，2025年當選自民黨總裁前曾組團訪台晉見總統賴清德及與我各界要人晤敘，就任首相後旋即在多個重要國際場合強調維護台海和平穩定至關重要。

    林佳龍指出，日本政府一貫高度重視台日關係穩健發展，今年日本眾議院大選後外務大臣茂木敏充應詢時曾表示，日本政府將持既有立場與台灣進一步深化交流合作。

    林佳龍強調，台日兩國同為第一島鏈重要夥伴，台灣期盼與日本合作實現「自由開放的印度太平洋」，持續深化互利互惠的全面夥伴關係，共同為區域和平、穩定與繁榮做出貢獻。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播