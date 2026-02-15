晶片條款未寫入台美貿易協定？經貿辦：「投資MOU」含晶片關稅優惠

台美於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定後合影。圖左起為美國商務部長盧特尼克、美國貿易代表葛里爾、美國在台協會執行理事藍鶯、駐美代表俞大㵢、行政院副院長鄭麗君、行政院政委楊珍妮。（行政院提供）

針對外界關心232關稅優惠（俗稱「台美晶片條款」）及供應鏈合作未列入台美「對等貿易協定（ART）」文本一事，行政院經貿談判辦公室今（15日）澄清，談判團隊已多次對外說明，並一再強調相關文件將依程序併送國會審議，並不存在所謂黑箱或不透明問題。

經貿辦表示，我方於歷次台美談判會議後，均清楚向外界說明，台美談判係分別與美方不同機關進行。我方分別與美國貿易代表署洽簽「對等貿易協定（ART）」，並與美國商務部推動供應鏈合作，迄今已完成並簽署「對等貿易協定（ART）」及「投資MOU」兩份文件，兩者性質與內容各有不同。

經貿辦進一步指出，「台美對等貿易協定（ART）」已於2月12日和美國貿易代表署完成簽署，主要處理關稅與非關稅障礙、貿易便捷化、經濟安全、勞動保障及環境保護，以及商業機會等議題；協定中亦載明，美方將我方對等關稅調降至15%且不疊加，並提供部分品項的對等關稅豁免。

「投資MOU」含晶片關稅優惠

至於「投資MOU」，則於1月15日和商務部完成簽署，內容包括我方以「台灣模式」對美投資進行供應鏈合作，以及美方提供我方232條款優惠待遇與雙向投資規劃，並同樣明確載明對等稅率為15%且不疊加。

經貿辦強調，我方於1月15日簽署投資MOU後，即召開記者會說明MOU內容並發布新聞稿，並表示MOU將和ART併送立法院，美方亦同步公布相關事實文件。該MOU屬政策與合作架構性文件，內容並未涉及個別廠商的投資金額。

此外，經貿辦說明，我方於本次2月赴美簽署ART期間，也與美國商務部就雙方國內程序進行工作會商。美方表示就已簽署的投資MOU正在進行內部行政程序，我方表示，後續將依「條約締結法」，於「台美對等貿易協定」完成簽署後，併同「台美投資MOU」一併送交國會審議，確保資訊公開透明並接受國會監督。

