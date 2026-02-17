立院最快3/12排審台美貿易協定 藍白修正就要重談

台美雙方美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定後合影。圖左起為美國商務部長盧特尼克、美國貿易代表葛里爾、美國在台協會執行理事藍鶯、駐美代表俞大㵢、行政院副院長鄭麗君、行政院政委楊珍妮。（行政院提供）

台美雙方已在13日正式簽署「台美對等貿易協定（ART）」，協議文本將在新會期送立法院審議，由於美國總統川普因南韓國會未審議完成雙方的協議，逕自宣布調高對南韓關稅，而藍營立委也有地方選舉與業者壓力，據評估，立院委員會最快三月十二日排審，在野立委雖可能會「技術性干擾」，但最後恐不得不通過。

立院藍白黨團稱，會儘速排案審查台美對等貿易協定（ART），據推估，行政院春節後最快於2月26日開院會通過ART，若當天下班前送至立院，立院最快可於3月6日院會一讀付委，並在3月11日立院召委選舉完隔天，3月12日由外交與財政、經濟聯席委員會排案審查。

不過，藍白黨團對於協定文本載明「國防支出至少占國內生產毛額（GDP）的3%」等提出質疑，被認為涉及我國的預算權。如果藍白要求修改協定，根據「條約締結法」規定，條約案經簽署後，若未通過國會審議或遭修正，應退回主辦機關與締約對方重新談判。

據分析，ART內容如被國會修正，就會面臨重新談判的問題，在南韓關稅從15%暴增至25%的前車之艦下，加上社會各界對這次談判結果，也已陸續表達肯定，包括手工具、工具機產業，以及工商協進會等多個工商團體，都公開表示支持，藍白最後應是不得不通過，但可能以附帶決議的方式來「技術性干擾」。

至於國防特別條例草案，政院人士強調，軍購是美國政府非常重視的議題，美國國會議員已接連不斷地發出警告，12日更有37位跨黨派的參、眾議員致函立法院長韓國瑜等人，美方也已對項3軍售案下通牒，要求我方需於3月31日支付首期款。

立法院民眾黨版草案已付委，編列預算上限為4000億元，國民黨版預料在農曆春節後提出，外傳規模將匡列8000億元，國民黨團總召傅崐萁揚言，最終三讀通過的「絕不會是行政院版本」。

藍白各提軍購條例草案 政院盼立院通過政院版本

如屆時軍購規模從1.25兆元縮減為8000億元，甚至4000億元，行政院是否接受? 行政院發言人李慧芝表示，軍事採購是政府對政府（G to G），政院版經縝密溝通評估，有整體戰略構想、完善建軍規劃、兼顧軍事採購實務，盼立法院能通過以院版為主的國防特別條例草案。

