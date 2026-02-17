國民黨副主席兼「先嗇宮」董座 初一拜年、幸福加碼

國民黨副主席兼秘書長李乾龍（左）與副秘書長李哲華日前在新北市三重區「先嗇宮」拜拜祈福。（國民黨提供）

今天是大年初一，國民黨副主席兼秘書長李乾龍與副秘書長李哲華日前在新北市三重區「先嗇宮」拜拜，本身就是「先嗇宮」董事長的李乾龍歡迎民眾利用過年期間到當地拜拜、賞花燈，兩人並共祝大家風調雨順、幸福加碼。

李乾龍介紹，「先嗇」為8種農業神之首，也就是「神農大帝」，為農業的先知先覺，「神農大帝」教導農民，啟發農民的農業知識，因此，過去農民祭祀發明五穀雜糧的「神農大帝」，但後來祂覺得人們吃五穀雜糧會生病，所以神農又嚐百草，因此現在大家拜「神農大帝」多為求健康平安，但也有很多人到「先嗇宮」求財，他強調，「先嗇宮」有很多香爐，民眾可以一個一個拜。

李乾龍表示，大家拜拜時，第一個要先到「天公爐」拜玉皇大帝，然後再向「神農大帝」稟報來「先嗇宮」的目的，祈求闔家平安、事業工作順利。

李乾龍說，「先嗇宮」每年除夕晚上11點半開廟門，都會贈送發財金，因此每年初夕有4000、5000人來拜拜，而且從除夕晚上到大年初五，每天早上8點到下午5點，都會免費供應「平安麵」給大家享用，今年自除夕開始1個月內，還有舉辦燈會，因此歡迎大家在春節期間到「先嗇宮」求平安、健康。

李哲華則說，過年期間大家都要到寺廟拜拜，祈求新年五穀豐收、財運亨通、家庭幸福美滿，因此他帶大家來到三重「先嗇宮」，他並開玩笑說，李乾龍就是「先嗇宮」的「大廟公」。

