    政治

    親中統戰黑歷史連環爆 林亮君揭高金素梅「認賊作父」事蹟

    2026/02/11 19:58 即時新聞／綜合報導
    無黨籍山地原住民立委高金素梅涉詐領助理補助款、違法輸入中國快篩劑及利用原住民協會活動名義詐領補助。（資料照）

    無黨籍山地原住民立委高金素梅涉詐領助理補助款、違法輸入中國快篩劑及利用原住民協會活動名義詐領補助。（資料照）

    無黨籍山地原住民立委高金素梅涉詐領助理補助款、違法輸入中國快篩劑及利用原住民協會活動名義詐領補助，被檢方以貪污治罪條例、醫療器材管理法及刑法詐欺等罪嫌偵辦，以及釐清中共有無介入資助。台北市議員林亮君發文指出，高金素梅有無違法，交由司法調查，但其政治生涯多次配合中國統戰的言行，卻早已有種種實證。

    林亮君今（11）日下午在臉書列出4點，起底高金素梅2002年進入國會後，多次親近與中國官方的緊密互動。首先，高金素梅在2009年台灣莫拉克風災期間，前往中國會見中共中央總書記胡錦濤，返台後宣稱從對方手中接下新台幣1億元的捐款；其次，高金素梅於2015年跑去北京參加中共解放軍「九三閱兵」，當中共的統戰樣板。

    林亮君接著指出，高金素梅還在2024年「認賊作父」，直接在這年的立院質詢，公然脫口「我們習近平」，敵我不分。最後，高金素梅在去年1月底，參與藍白立委杯葛國際交流預算，提案刪除「南島民族論壇」經費，意圖打壓台灣原住民族走上國際舞臺，配合中國統戰。

    相關新聞請見：

    高金素梅任7屆立委 親中爭議不斷
    高金素梅曾募中製快篩 將查有無中資介入
    涉詐助理費、中資疑挹注參選 高金素梅被搜索約談
    高金素梅涉貪被搜索！連任逾20年 親中互動與爭議言行引關注
    起底高金素梅 張育萌：頻繁赴中配合統戰、去中國像進家裡廚房
    和高金素梅的中國快篩同一家！她翻陳玉珍「怪事」：北檢別忘了查
    高金素梅刪原民外交近2千萬預算 陳瑩痛批：配合中國打壓台灣原民

