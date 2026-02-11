起底高金素梅 張育萌：頻繁赴中配合統戰、去中國像進家裡廚房

無黨籍山地原住民立委高金素梅昨日因涉詐領補助款，另涉利用人頭輸入中國製快篩及以原住民多族群文化交流協會詐領補助，分涉貪污、醫療器材管理法及刑法詐欺等罪嫌而被搜索及約談。（資料照）

無黨籍山地原住民立委高金素梅昨日因涉詐領補助款，另涉利用人頭輸入中國製快篩及以原住民多族群文化交流協會詐領補助，分涉貪污、醫療器材管理法及刑法詐欺等罪嫌而被搜索及約談。台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文列出，近年來高金素梅去中國像進家裡廚房一樣，不僅參加中國的「九三閱兵」，還多次配合統戰，聲稱「台灣原住民是中華民族」、「兩岸同胞共圓中華民族偉大復興的中國夢」。如今高金遭搜索，張育萌也直言不意外、「終於呀」。

張育萌在臉書發文指出，來起底高金素梅，其實是首創「原住民交流」當統戰樣板的政客——我一直很想問，高金比較熟自己家裡廚房，還是更熟北京的國台辦？

張育萌表示，2009年8月，莫拉克風災重創台灣中南部。高金素梅卻接受國台辦邀請，帶破百人的「台灣原住民族代表團」，到北京見胡錦濤——你能想像嗎？這是首個「原住民代表團」訪中。

張育萌質疑，在北京時，高金素梅不忘消費台灣的災情，鬼扯「總書記一直到每個大陸同胞的愛心，讓我們感受非常深刻」——多深刻呢？國台辦宣布要給台灣的原住民2000萬人民幣，《中國青年報》記者還直接問高金素梅，「你們打算怎麼花？」

張育萌指出，隔年高金再帶破百位災民，說要到四川參觀「災後重建經驗」。高金素梅特地見四川省委副書記李崇禧——問題是，她去北川地震紀念園、都江堰，都是強震後的「震災區重建」。這跟莫拉克颱風所造成的風災，到底有什麼關係？

張育萌批評，後來，高金索性直接不演了。2012年，高金直接帶團到雲南，見雲南統戰部長黃毅。高金素梅當場表態「雲南和台灣豐富多采的少數民族文化有著天然的淵源和聯繫」，還說是「中華民族優秀文化的一部分。」為了配合統戰，竟然可以說出「台灣原住民是中華民族」這種完全違反常識的鬼話。

張育萌提到，同年8月，高金直接給20位四川的學生，發放74000元人民幣的「助養金」——相當於33萬左右台幣欸，帶這樣的鉅款到四川？這不是小錢欸？請問，高金素梅到底是哪一國的民意代表？

張育萌也質疑，2013年，高金又一行人，浩浩蕩蕩到海南島，見海南省台辦主任劉耿。2014年，高金又組太魯閣組和阿美族的16人原住民訪四川——四川的學生還直接叫他「高媽媽」。也正是這一年，台灣人向中國的蠶食鯨吞開始警覺，馬政府急速倒向中國路線，最後引爆太陽花學運。

張育萌表示，2015年，高金也不怕總統大選只剩不到一年，堅持到北京見政協主席俞正聲、國台辦主任張志軍，還有北京市委書記郭金龍。高金素梅像是鐵了心要促統，當場喊出「兩岸同胞能夠共圓中華民族偉大復興的中國夢。」

張育萌直言，他最不能接受的是，那年8月底，高金竟然跑去參加中國的「九三閱兵」。身為台灣的立委，怎麼會跑去以「統一台灣」為目的的國家，甚至出席國家級閱兵？這完全是價值錯亂。結果，被記者不斷逼問下，她竟然說出「對我來說只有『是不是朋友的問題』」——還情緒勒索說「限制台灣原住民族交朋友，就是限制台灣原住民族的發展，就是要把我們永遠困在貧窮落後。」對此張育萌質疑「這根本是詭辯」。

張育萌也提到，2019年6月，在香港反送中運動最高峰，全世界各國陸續轉向，開始把中國視為衝擊國際秩序的威脅。高金反其道而行，不但到北京參加「兩岸關係與民族復興」座談會，還直接發表「五項共同倡議」。高金在座談會見國台辦主任劉結一，見完的協議就說要「開展兩岸少數民族地區特色旅遊合作」，還說兩岸各民族同胞要「像石榴籽一樣緊緊抱在一起」。

張育萌表示，昨日看到北檢指揮「調查局國安站」搜索高金素梅，他還真的不意外，第一反應是「終於呀」。不知道怎麼會有台灣的國會議員，去中國像進家裡廚房一樣？

