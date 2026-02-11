陸委會報告：中共對台操作軟硬兩手 持續軍演、法律戰及促融

陸委會今日發布2025年第4季「中國大陸情勢」報告，陸委會指出，中共持續對台進行「法律戰」，國台辦將內政部長、教育部長列為「台獨頑固份子」。（圖取自陸委會臉書）

陸委會今日發布2025年第4季「中國大陸情勢」報告，陸委會指出，中共持續對台進行「法律戰」，國台辦將內政部長、教育部長列為「台獨頑固份子」，在「促融」方面，福建省通過獎勵台企等措施呼應中共中央「十五五」規劃建議。

陸委會報告顯示，中共依慣例於新年發表「新年賀詞」、「新年寄語」，總結過去一年成果並展望來年對台工作。習近平於「新年賀詞」強調兩岸同胞血濃於水，重申統一勢不可擋。國台辦主任宋濤透過「新年寄語」表示，將擴大兩岸交流合作、融合發展，採取更加有力行動「反獨、反干涉」。

陸委會指出，中共持續對台進行「法律戰」。國台辦將我內政部長、教育部長列為「台獨頑固份子」，將高檢署檢察官列為「台獨打手、幫兇」；中共官媒社群平台轉發我立法委員住處、工作場所等衛星圖，意圖威脅其人身安全。

另外，山東省威海市公安局針對台灣民眾發布「懸賞通告」，徵集走私違法犯罪線索。在「促融」方面，福建省通過獎勵台企等措施呼應中共中央「十五五」規劃建議。

在兩岸交流方面，中共推動政黨及地方交流。中央台辦海研中心與國民黨國政基金會於北京合辦「國共兩黨智庫論壇」，會後發表「共同意見」，宋濤致詞稱兩黨肩負守護中華民族責任，提出發展兩岸關係5點看法；王滬寧會見國民黨訪團，重申願在堅持「九二共識」，反對「台獨」政治基礎上，加強交往。

陸委會提到，2025年第16屆「雙城論壇」在上海舉行，上海市長龔正於論壇強調「兩岸一家親」，惟論壇結束後，中共旋即對台發動「正義使命-2025」軍演，稱是對台獨及外部勢力的懲戒，對台操作軟硬兩手策略。此外，中共高層藉會見我在野黨及各界人士及出席台商、青年交流活動，宣傳其對台政治主張及「十五五」中國發展機遇。

涉台外交方面，針對日相高市「台灣有事」言論，中共外長王毅宣稱台灣地位已被「七重鎖定」。國台辦則稱解決台灣問題是中國人自己的事。另就台灣將參與今年在中國舉行的APEC，國台辦稱要在「一中原則」下遵循APEC諒解備忘錄規定及以「中國台北」名義參與，對我進行打壓。

中國軍事方面，陸委會指出，中共國防部今年1月24日公布軍委副主席張又俠、軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，決定對兩人立案審查調查；解放軍報以「5個嚴重」批判張、劉。

報告彙整，中共2025年12月底對台發動「正義使命-2025」演習，突出「內線封控、外線拒止」兩線聯動演練，企以遠程箱式火箭彈達到低成本的「以陸制海」封鎖效果。

陸委會提及，美國2025年「中國軍力報告」指共軍已將2027年建軍百年目標與發展「戰略決勝」、「戰略制衡」、「戰略懾控」三大戰略能力連結，構建武力犯台、威懾和拒止美國介入等三大基礎要件。

