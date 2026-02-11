高金素梅任7屆立委 親中爭議不斷

高金素梅涉中爭議事件簿

無黨籍立委高金素梅涉嫌以人頭詐領助理費、非法輸入COVID-19試劑、詐領協會補助款等案昨遭檢調搜索。隨著司法案件曝光，其長達廿餘年的政治生涯再度受到檢視。高金素梅自二〇〇二年進入國會以來，已連任七屆立委，與中國官方的互動、爭議言行也引發關注。

高金素梅原為演藝人員，二〇〇一年投入政壇，並於隔年以無黨籍身分當選山地原住民立委。此後多次成功連任，歷經無黨籍、無黨團結聯盟、親民黨團等不同政治定位。二〇二〇年，無黨團結聯盟解散後，高金回復無黨籍，但加入立法院國民黨團運作，實際參與藍營黨團協商與表決，外界普遍視其為泛藍陣營成員之一。

高金素梅於二〇〇九年、二〇一九年分別與時任中共中央總書記胡錦濤及全國政協主席汪洋會面；二〇一五年曾赴中出席中國九三閱兵大典。在中國官方主辦的座談或紀念活動中，高金多次以「台灣少數民族代表」自居，強調「血脈相連」、「兩岸一家親」等論述。

二〇〇九年莫拉克風災期間，高金素梅以「台灣少數民族代表團」團長名義至中國訪問會見胡錦濤，返台後聲稱帶回新台幣一億元捐款，款項來源與發放透明度問題，引來朝野及公民團體質疑，批評其行為遊走於政治與統戰灰色地帶；部分原住民團體也指出，高金未經族群內部充分授權，卻多次單方面對外發言，恐矮化原住民族主體性。

曾脫口「我們習近平」

此外，高金過往言行也累積多起爭議，包含二〇〇三年涉及酒駕；二〇一〇、二〇一二年曾牽線中國國營企業「北京控股集團」旗下公司捐贈中型巴士；二〇一七年被質疑「關切」台大場地出借中國選秀節目；二〇二三年於立法院質詢時使用簡體中文簡報，引發「替中國說話」的批評；二〇二四年於總質詢期間二度脫口「我們習近平」，更引起朝野交鋒。

