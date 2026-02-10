為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    和高金素梅的中國快篩同一家！她翻陳玉珍「怪事」：北檢別忘了查

    2026/02/10 18:02 即時新聞／綜合報導
    馬郁雯表示，和高金素梅一樣有中資介選疑慮的還有國民黨立委陳玉珍。（資料照）

    馬郁雯表示，和高金素梅一樣有中資介選疑慮的還有國民黨立委陳玉珍。（資料照）

    親藍無黨籍立委高金素梅今（10日）爆出，因涉詐助理費及競選期間金流有中資挹注，檢調大動作搜索，民進黨台北市議員擬參選人馬郁雯下午喊話北檢，和高金素梅一樣有中資介選疑慮的還有國民黨立委陳玉珍，「北檢要查不要忘了陳玉珍！」

    馬郁雯今天下午在臉書發文指出，高金素梅遭北檢和調查局國安組約談，據了解調查重點除了著重在她涉利用人頭詐領助理費外，另案是她曾經在疫情期間，大量發放來自中國的防疫物資，包含廈門寶太生物科技有限公司（BIOTIME）所生產的新狀病毒（2019-nCoV）抗原檢測試劑盒、N95口罩與酒精等，檢調要釐清背後是否有背後有無中共資金或勢力協助。

    馬郁雯接著說，可除了高金素梅，陳玉珍也高度可疑，「2024年3月14日立法院發生了一件怪事，陳玉珍辦公室突然丟棄大量來自中國的快篩，總計300箱，每箱10盒，總計15000份的快篩。當時我擔任記者、主跑立法院，陳玉珍辦公室有大量中國快篩的事，在記者圈討論過一陣子，但最後不了了之。但今天我看到高金素梅的新聞後，一切都連起來了，因為陳玉珍丟棄的中國快篩與高金素梅遭疑來自境外勢力的快篩是同一個廠商、同一個品牌：廈門寶太生物科技有限公司所生產的新狀病毒（2019-nCoV）抗原檢測試劑盒。」

    馬郁雯質疑，「這是單純的巧合？還是中國境外敵對勢力趁疫情時，大量贊助國民黨民意代表介選？如果是後者，這是百分之百踩到反滲透法的紅線！北檢如果要查，不要忘了陳玉珍。」

