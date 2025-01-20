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    高金素梅刪原民外交近2千萬預算 陳瑩痛批：配合中國打壓台灣原民

    民進黨立委陳瑩痛批，無黨籍立委高金素梅配合中國打壓台灣原住民族外交，提案將辦理「南島民族論壇」的相關預算1976萬9千元「全數刪除」。（陳瑩國會辦公室提供）

    民進黨立委陳瑩痛批，無黨籍立委高金素梅配合中國打壓台灣原住民族外交，提案將辦理「南島民族論壇」的相關預算1976萬9千元「全數刪除」。（陳瑩國會辦公室提供）

    2025/01/20 16:16

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會今（20）日表決「114年度中央政府總預算案」。民進黨立委陳瑩痛批，無黨籍立委高金素梅配合中國打壓台灣原住民族外交，提案將辦理「南島民族論壇」的相關預算1976萬9千元「全數刪除」。該案在藍白人數優勢之下，已表決通過。她很想問高金委員：「妳為什麼要配合中國欺負台灣？為什麼要配合中國打壓台灣原住民？」

    高金素梅提案指出，這個計畫與部落經濟或部落觀光的發展並無直接關聯，對原住民族權益的實質提升也未有明確助益。因此，原住民族委員會應以保障和促進國內原住民族的權益為優先目標，只有在預算充足的前提下，才應投入資源推動國際交流，應避免本末倒置的情況發生，因此減列預算1976萬9千元。

    對此，陳瑩表示，中國挖角台灣邦交國的手段，目地就是要孤立台灣，這是中國長期以來對台灣外交的打壓。原民會自2019年開始以「南島民族論壇」模式，開展以原住民族為主軸的新外交模式，成功讓台灣與南島語系國家進行交流，可是卻有立委配合中國打壓台灣外交的惡劣行徑，提案將相關預算全數刪除。

    陳瑩指出，高金委員的提案內容，美其名是要讓原民會的外交業務，經費由外交部支應，但是預算已編列完成，外交部已無法再增加預算，高金提案刪除1976萬9千元後，等同要讓「南島民族論壇」沒有錢可以執行。冠冕堂皇的刪除預算理由，夾帶的是配合中國打壓台灣的外交。

    陳瑩說，去年「南島民族論壇」第三屆「TULU 2024世界原住民族旅遊高峰會」在高雄盛大開幕，共有來自27個國家地區的代表參與，台灣國旗與各國國旗齊置在會場，大家針對觀光、經濟、醫療及教育等進行交流，這一幕讓中國相當眼紅。中國威脅利誘其它國家，打壓台灣外交。台灣原住民好不容易發展的南島外交，卻被高金委員提案刪除所有預算。

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