高金素梅涉貪被搜索！連任逾20年 親中互動與爭議言行引關注

山地原住民選區立委高金素梅自2002年首度進入國會以來，已連任第5屆至第11屆立委，任期橫跨超過20年；高金素梅今天上午遭檢調搜索，據了解，台北地檢署查出高金在助理費核銷過程中疑涉貪污，且相關金流出現國安疑慮，高金目前已被帶回國安站訊問，相關案情仍待進一步釐清，其政治生涯再受檢視。

高金素梅原為演藝人員，2001年投入政治，並於2002年以無黨籍身分當選山地原住民立委。此後多次成功連任，歷經無黨籍、無黨團結聯盟、親民黨團等不同政治定位。2020年起，在無黨團結聯盟解散後，高金素梅回復無黨籍身分，但加入立法院國民黨團運作，實際參與藍營黨團協商與表決，被視為實質藍營成員。

高金素梅與中國官方的互動也長年引發爭議。高金於2009年、2019年分別與中共中央總書記胡錦濤及全國政協主席汪洋會面；2015年曾赴中出席中國九三閱兵大典，引發原住民團體強烈反彈，在中國官方主辦的座談或紀念活動中，則多次以「台灣少數民族代表」自居，強調「血脈相連」、「兩岸一家親」等論述。

其中，2009年莫拉克風災期間，高金素梅以「台灣少數民族代表團」團長名義至中國訪問，會見中共中央總書記胡錦濤，事後帶回新台幣一億元捐款回台，然而款項監督與發放透明度問題，引來朝野立委及公民團體質疑，批評其行為遊走於政治與統戰灰色地帶；部分原住民團體也指出，高金素梅未經族群內部充分授權，卻多次單方面對外發言，恐矮化原住民族主體性。

在國會問政表現方面，高金素梅屢遭點名。公民監督國會聯盟統計，截至2021年，她已15次被列入「立委問政待觀察名單」，並被批評出席率與法案參與度偏低。相關數據使其「政治明星」多於實質問政的形象，長期受到討論。

此外，高金的過往言行也累積多起爭議，包含2003年涉及酒駕事件並公開道歉；2010、2012年曾牽線中國國營企業「北京控股集團」旗下的京泰發展公司捐贈中型巴士；2017年被質疑「關切」台大場地出借中國選秀節目；2023年於立法院質詢時使用簡體中文簡報內容，引發「替中國說話」的批評；2024年則在質詢中指控執政黨以「習近平指使」抹黑國會改革，引起朝野激烈交鋒。

