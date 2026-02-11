高金素梅曾募中製快篩 將查有無中資介入

無黨籍立委高金素梅昨傳出遭到檢調搜索，過去擔任過高金助理、無黨籍花蓮縣議員簡智隆也同遭約談。（取自臉書）

屏縣議員越秋女 被控於2022大選從高金取得防疫物資行賄

無黨籍立委高金素梅昨天因涉貪被約談、搜索。據了解，檢調除鎖定高金涉詐領助理費，另一部分是，曾任職立委高金素梅服務團隊、無黨籍屏東縣議員越秋女，被控於二〇二二年九合一大選時，利用中國製快篩試劑等防疫物資，行賄地方團體與選民，越一審無罪，但審理過程中，確認快篩是由高金素梅所募集、提供。檢調懷疑，高金利用人頭輸入中國製快篩涉違反醫療器材管理法，亦將釐清中共有無介入資助快篩等情形。

據了解，二〇二二年間，衛福部食藥署為了便民防疫，規劃輸入個人自用新冠病毒檢驗試劑彈性措施，若供自用，每人限一次不超過一百劑；若非自用（如販售、轉讓、代購），須申請專案核准等程序，否則可處三年以下徒刑；檢調懷疑，高金等人涉利用人頭，違法將中國製快篩輸入台灣，不是供自用，而是用於選民服務。

檢調疑高金涉利用人頭 違法輸入

檢調除約談涉入此部份的高金及其助理張俊傑、越秋女，也包括無黨籍台東縣議員陳政宗、無黨籍花蓮縣議員簡智隆等人，查扣多箱資料、手機、電腦等證物，將逐一刊驗調查背後是否有中國勢力支持介入；依反滲透法規定，受滲透來源資助介入選舉，可處五年以下徒刑。

關於越秋女被控賄選案，起源於二〇二二年五月至七月，她涉藉由管道取得大量的廈門寶太生物科技公司所生產的「新狀病毒抗原檢測試劑盒、N95口罩與酒精等防疫物資，親自或委由競選團隊成員，有系統性地發放物資賄選地方社區團體與選民。

審理時，越秋女辯稱，當時疫情嚴重，高金創設「人間有情、社會有愛」平台，邀請各界募捐快篩與N95口罩，她因擔任志工而負責發送發放，且為區辨發放單位而貼上「越秋女關心您」貼紙，並無授意他人將文宣與快篩併送，且她是當年七月卅日才宣布參選，發放物資行為與參選無關。

一審認無對價關係 判越秋女無罪

屏東地院合議庭認定，越秋女發放的物資是由高金素梅所募集、提供，且發放行為與擔任高金立委助理職務間，有合理關聯性，相關收受者未認知到「收受快篩等物資」與「約使其投票」有任何對價關係，於去年八月判越無罪。

