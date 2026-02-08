為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    稱謝家姊弟紛爭「歹戲拖棚」 陳素月首同框謝衣鳯走文青風

    2026/02/08 21:18 記者湯世名／彰化報導
    民進黨彰化縣長參選人陳素月（中右）、國民黨立委謝衣鳯（中左）今同框走文青風，與眾人大合照。（家扶提供）

    民進黨彰化縣長參選人陳素月（中右）、國民黨立委謝衣鳯（中左）今同框走文青風，與眾人大合照。（家扶提供）

    彰化縣議會議長謝典霖開箱自家700坪豪宅，被外界稱為「衣鳯百貨」、「白宮」引發爭議，其宣布參選彰化縣長的立委胞姊謝衣鳯受訪時強調他須為個人行為負責，與她的選戰節奏毫無關聯；民進黨縣長參選人陳素月則稱謝家紛爭如連續劇一樣「歹戲拖棚」。今天（8日）謝衣鳯與陳素月首度在此事件後於家扶中心年菜活動中同框，2人身穿民初服裝走文青風，初見面曾打招呼寒暄，彼此相敬如賓，並無太多互動。

    據今天現場民眾指出，陳素月在今天彰化家扶中心於秀水益源古厝的春節年菜活動中現身，並換上家扶為她準備的民初時代文青服裝，緊接著謝衣鳯也來到會場，同樣換上相似服裝。2人首度碰面後行禮如儀，寒暄了幾句，當時縣長王惠美還未到場，因此由縣府社會處長王蘭心「代打」，3人分別拿著象徵「平平安安」的大蘋果與「事事如意」的大柿子合照，即便家扶安排2人在大合照中坐在中間主位，2人也都大方地共拿「新年快樂」春聯合照。陳素月先行離開後，王惠美才抵達會場。

    縣議會議長謝典霖日前在開箱家族700坪豪宅後，引發社會關注與政壇議論，也掀開他與姊姊、立委謝衣鳯之爭的壓力鍋，身為謝家掌門人，人稱「謝董」的父親謝新隆則說「兩個（姊弟）都太急了」，這對姊弟近期已不再針對此事發言，但仍餘波蕩漾；陳素月則表示，謝家紛爭宛如連續劇一樣，「歹戲拖棚」。

    陳素月（中）、謝衣鳳（左）今在豪宅爭議後首度同框，2人「相敬如賓」。（家扶提供）

    陳素月（中）、謝衣鳳（左）今在豪宅爭議後首度同框，2人「相敬如賓」。（家扶提供）

    財神爺為家扶親子上年菜。（記者湯世名攝）

    財神爺為家扶親子上年菜。（記者湯世名攝）

