卡C位爭麥克風！柯文哲回新竹宣講 擬參選小草跟緊緊搶曝光

民眾黨國家治理學院院長柯文哲這兩天回新竹大本營，各擬參選人搶C位搶麥克風狀態百出，有網友拍下在媒體聯訪前的漏網鏡頭，在網路上發酵。圖為新竹市副市長邱臣遠拿手機當鏡子。（擷取自影片）

民眾黨國家治理學院院長柯文哲涉京華城弊案獲交保後，四處趴趴走，昨天、今天回新竹家鄉及小草大本營首辦青年參政街頭宣講，有意參選的各鄉鎮市擬參選人也都緊跟在柯文哲旁，有網友在網路瘋傳民眾黨擬參選人在媒體受訪前搶佔C位及搶拿麥克風的影片，其中有意轉戰竹北市長選戰的新竹市副市長邱臣遠聯訪前不忘把iPhone 17當鏡子撥梳髮型，更有民代人互相推擠卡位，讓柯文哲露出不悅狀，各參選人的表情動作到位，也成漏網鏡頭。

柯文哲昨天在新竹市巨城購物中心首次站上肥皂箱宣講，但因天氣冷，柯文哲聲音顫抖，講了1分多鐘後就急下台換人講。今天柯文哲同樣與新竹黨部主委邱臣遠等人前往竹北市天后宮及市場發紅包，媒體聯訪前，各鄉鎮市擬參選人為了搶曝光，也使勁跟在柯文哲身旁，邱臣遠則因新竹風大為維持形象與髮型，趕緊把iPhone 17當鏡子撥梳頭髮；竹北市民代表游雅婷雖嬌小但搶佔C位，讓柯文哲下意識將其推開，還有縣議員林碩彥及擬參選人都想擠進媒體畫面中，光是喬位子就花了不少時間。

有網友將民眾黨人各種樣態記錄下來，有網友諷新竹果然是小草大本營，要想在柯文哲身邊被注意到，得要練就各種卡位及搶C位技巧，各擬參選人搶麥克風及爭搶C位的樣態也成了漏網鏡頭。

邱臣遠拿手機當鏡子撥梳頭髮，新竹縣議員林碩彥搶卡位。（擷取自影片）

竹北市民代表游雅婷雖嬌小但搶佔C位，讓柯文哲下意識將其推開。（擷取自影片）

要想在柯文哲身邊被注意到，得要練就各種卡位及搶C位技巧。（擷取自影片）

