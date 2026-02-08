國民黨台中市長初選爭執不下 心結內鬥浮檯面？

國民黨中市長人選遲未定，讓有意參選的立法院副院長江啟臣與楊瓊瓔的心結日重。（記者蘇金鳳攝）

國民黨中市長人選至今仍卡關，有意參選市長的立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔關係日形緊張，甚至原本雙方都簽字的提名協議，因內參民調日期曝光，而讓江啟臣非常不滿，認為違反不得公布民調日期的規定，市長盧秀燕也認為三月底再做內參民調太晚，但是黨主席鄭麗文還是強調 一切按照遊戲規則走，不可能改；國民黨中市長提名亂成一團，讓外界懷疑是否是鄭、盧心結造成?還是親美及反美的路線之爭?國民黨中常委、市議員李中強調，沒有這麼複雜，黨中央已通過提名辦法，一切依照制度來。

國民黨台中市選舉原本被認為單純，各方認為就是八年前初選輸給盧秀燕的江啟臣要接棒，但現任立委楊瓊瓔也有選民的期待，加上評估有機會一搏，導致出現初選亂局，

江啟臣希望協調避免因民調造成雙方陣營的關係惡化，楊瓊瓔要求全民調，願賭服輸，互有堅持又缺乏溝通，雖然彼此不承認，但政壇已覺煙硝味四起。

黨中央在第一次協調時破局，但其間黨中央採取分別跟兩人溝通，不採取面對面，避免再次破局，黨中央並提出提名協議，雙方都簽字，協議內容雙方都相當保密，但在二月六日傳出黨中央已決定內參民調日期為3月25日至31日，消息一出，楊瓊瓔表示，遵照黨中央規定，但江啟臣卻不滿為何協議內規定民調日期不能公布，為何黨中央卻公布？盧秀燕更認為三月底太慢，要求提早，不過這一切仍被黨主席鄭麗文回應 一切按照遊戲規則走，不可能改，態度很堅決。

因為鄭麗文的態度，讓外界認為，從黨主席選舉迄今政壇傳言鄭麗文是否對盧秀燕仍有心結？此次台中市長選舉可能甚至牽動二年後總統選舉?甚至副主席蕭旭岑批AIT處長谷立言小官說，江啟臣反批蕭旭岑，黨內的親美反美之爭?

國民黨中常委李中便表示，沒有這麼嚴重，由於黨中央提名辦法已通過，就是兩人以上參選就協調，協調不成就民調，而台中市是採內參式民調，就是要單純化，因為辦初選還要登記、政見發表，內參式民調是最好的辦法，鄭麗文身為黨主席，只是一切按黨的制度來走，大家不用想的太複雜。

