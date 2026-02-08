北投溫泉2死案情離奇 女友泡湯身亡、男友查看猝死

北投溫泉發生2死案件，警方封鎖現場調查。（記者王冠仁翻攝）

台北市北投區行義路一家溫泉餐廳，今天下午發生一起兩死意外，在該處工作的46歲李姓男員工，帶著同樣46歲的郭姓女友去自家湯屋泡湯。郭女獨自一人在湯屋泡湯，李叮嚀其他員工經過湯屋時幫忙照看一下郭女情況；不久後員工發現叫喚郭女沒有反應，李急忙跑進去湯屋查看卻也忽然倒地昏迷，兩人最終雙雙喪命。

台北市消防局在今天下午5時44分接獲報案，北投區某家溫泉湯屋人員聲稱有泡湯民眾昏倒。救護人員到場時，在浴池內發現郭姓女子已經明顯死亡，李姓男子則倒臥在池外地板上失去呼吸心跳，他被送往榮總急救，但仍於今晚7時許不治。

由於兩人並非高齡長者，消防員起先擔心可能是湯屋內有危害氣體，因此進行檢測，但湯屋中並沒有檢測出超標的硫化氫或一氧化碳氣體。

警方調查，今天下午3時許，郭女進入湯屋泡湯，在該處任職的李男因為忙於工作，沒有一起進入湯屋。不過李因為擔心郭女獨自一人在湯屋泡湯，恐生意外，還曾經拜託其他同事如果經過湯屋處，要幫忙留意一下郭女的情況。下午5時許，受託員工經過湯屋處叫喚郭女卻沒聽到回應，急忙告訴李男；李男得知後，火速趕往湯屋處並進入查看郭女情況，但卻忽然失去意識倒地。

警方勘驗現場，發現湯屋內牆壁上方有預留通風孔，初步排除並非是危害氣體所致；警方在場也沒有發現外力介入或打鬥痕跡，初步排除他殺嫌疑。警方不排除郭女泡湯過久才昏迷猝死，李男則疑似有心血管相關病史，但兩人詳細死因仍有待相驗遺體後來釐清。

