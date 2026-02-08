男友陪同還下手！按摩師3度撫摸私處搓胸 性騷逆轉改判猥褻定讞

屏東某養生館按摩師「阿國」涉嫌三度猥褻女顧客，被最高法院改以猥褻判刑定讞，即將到案執行。（情境照）

屏東某養生館按摩師阿國（化名），將由男友陪同的被害人A女，帶往獨立密室服務時，涉嫌3次上下其手，被依違反性騷擾防治法判刑1年2月，但高等法院高雄分院認定構成強制猥褻罪，從重改判1年6月，他不服上訴被駁回並定讞。

據了解，2021年12月19日傍晚，A女由男友陪同到屏東市某養生館按摩，被告阿國聽到她是第一次按摩，並因男女有別，2人被帶往不同樓層、分別由專人在獨立密閉房間服務。阿國指示A女換上美容衣後，趁她躺在床上正面、翻身按摩之際，涉嫌3度撫摸臀部、私處，並搓揉胸部和乳頭等。案經A女訴請屏東分局處理，員警傳喚阿國到案說明，製作筆錄後，依強制猥褻罪嫌移送屏東地檢署偵辦、起訴。

地院法官開庭審理後，僅認定阿國構成性騷擾，判處有期徒刑1年2月，檢方和他均不服上訴，結果高雄高分院指阿國行為已達猥褻要件，從重量處有期徒刑1年半後，他不服上訴，被最高法院駁回，全案落幕，即將入監服刑。

