高市早苗獲壓倒性勝利！矢板明夫曝3大主因

日本首相高市早苗。（法新社）

第51屆日本眾議院大選今晚投開票，據日本媒體報導，高市早苗首相率領的自由民主黨，已確定取得壓倒性勝利。對此，資深媒體人矢板明夫表示，「這場勝利的意義，象徵著亞洲進入『高市早苗時代』」，並分析高市早苗人氣那麼高的原因。

矢板明夫在臉書發文表示，根據日本媒體報導，在最新一屆眾議院選舉中，由高市早苗首相率領的自由民主黨，與日本維新會的執政聯盟，已確定取得壓倒性勝利。自民黨從改選前的198席大幅增加，至少單獨已經超過261席的絕對安定多數。目前還在開票中，最終席次尚未公布，但很有可能達到300席。

「日本進入長期安定執政」

矢板明夫說明，日本政局的方向已經非常清楚。日本將擺脫近幾年頻繁更換首相的困境，正式進入一段長期而安定的執政時期。而這場勝利的意義，不只在日本國內，更象徵著亞洲進入「高市早苗時代」。這在二戰後的歷史上，可以說是前所未有的局面。

矢板明夫指出，過去，安倍晋三前首相也曾被視為亞洲的重要領袖，但當時的中國仍被國際社會看作一個「正在崛起、可以合作的大國」，日本在區域政治中的影響力，仍難以與中國抗衡。然而，這幾年情勢已徹底改變。在習近平的統治下，中國逐漸從合作對象，變成國際社會眼中的「麻煩製造者」，雖然經濟與軍事實力仍在，但其霸道作風、缺乏信任，讓越來越多國家選擇與中國保持距離。

「日台關係只會更好」

他再指，相對之下，高市早苗領導下的日本，與美國建立起高度互信的同盟關係，並與東南亞、東北亞各國持續深化合作。同時，日本重整國防、承擔更多國際責任，逐漸成為一個穩定、可靠、可預期的國家。在這樣的對比之下，日本正自然地成為亞洲新的關鍵力量。他說，「可以確定的是，高市首相高度重視台灣，未來日台關係只會更好，不會更差」。

至於高市早苗為什麼能獲得如此高的人氣，矢板明夫列出三點分析。一、「她重新打開了日本人的安心感」。矢板明夫認為，長期經濟停滯、高物價壓力，讓民眾生活越來越吃緊；來自中國、俄羅斯、北韓的安全威脅，以及近年外國移民快速增加，也讓日本社會對治安與生活環境感到不安。過去的許多執政者都選擇迴避，但高市用直率的語言正面面對，讓國民感到「有人願意負責」。

二、「高市早苗承接安倍路線，給了日本清楚的方向感」。泡沫經濟後的「失落三十年」，讓日本看不到未來。但高市提出建設「富裕而強大的日本」，讓國民感覺重新找到了前進的方向。

三、「高市早苗給人一種強烈的『能成事感』」。矢板明夫認為，高市早苗不是空談型的政治人物，而是熟悉政策、重視執行、能把事情真正做出結果的人。她讓選民相信，「跟著她，日本人的生活會一步一步變好」。

矢板明夫總結，「安全感、方向感，加上能成事感，這正是高市早苗壓倒性勝利的真正原因」。

