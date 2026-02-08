美將放寬對俄制裁？澤倫斯基：雙方密商12兆美元經濟協議

據悉，德米崔耶夫（右2）與川普的談判特使魏科夫（右1）及川普女婿庫希納（左2），共同起草一份28點和平計畫，內容涵蓋逐步解除對俄制裁，以及建立俄烏之間的長期經濟發展計畫。左1為俄羅斯總統普廷外交事務顧問鄂夏柯夫。（歐新社檔案照）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）透露，情資顯示，美國與俄羅斯正就一項價值高達12兆美元（約379兆台幣）的雙邊經濟協議架構進行討論。這份被稱為「德米崔耶夫包裹」（Dmitriev package）的方案，涉及放寬對俄制裁及長期經濟合作。

華盛頓郵報7日報導，在阿布達比舉行的停火談判無果後數日，澤倫斯基6日向媒體表示，情報來源讓他看到一份美俄經濟合作架構文件。該計畫以俄羅斯主權財富基金「直接投資基金」（RDIF）執行長、總統普廷（Vladimir Putin）親信德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）命名。

據悉，德米崔耶夫與川普的談判特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普女婿庫希納（Jared Kushner），共同起草一份28點和平計畫，內容涵蓋逐步解除對俄制裁，以及建立俄烏之間的長期經濟發展計畫。

澤倫斯基表示，烏方接獲若干相關訊息，但並不知道美俄所有雙邊經濟或商業協議的全貌。媒體與其他管道的訊息顯示，這些協議可能涉及烏克蘭的主權或安全議題，「我們明確表示，烏克蘭不會支持任何關於我們、卻沒有我們參與的潛在協議。」

相較於川普陣營傾向以解除制裁為誘因，澤倫斯基與歐洲領袖則堅持，應加強對俄制裁，以切斷莫斯科戰爭機器的資金與西方科技零件來源。

澤倫斯基透露，華盛頓已提出將戰爭結束的期限設在今年6月，並預期美方將依此時間表對各方施壓。他直言，美方的主要考量是今年稍晚舉行的國會期中選舉。

路透引述消息來源指出，美烏官員曾討論在3月達成協議、5月舉行公投與全國選舉的目標。消息人士指出，「美國人很急」，美方談判代表已警告，川普之後將把重心轉向選舉。

儘管阿布達比談判未獲突破，但雙方同意繼續接觸。澤倫斯基證實，美方提議1週後在美國舉行首度會談，「地點可能在邁阿密」，烏方已確認將參與。

