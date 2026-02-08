為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中道改革聯合慘敗 野田佳彥、齊藤鐵夫辭職幾成定局

    2026/02/08 20:44 中央社
    日本眾議院選舉「中道改革聯合」席次確定大幅縮水，黨內認為共同代表之一的野田佳彥（圖中，美聯社）勢將辭職。

    日本眾議院選舉「中道改革聯合」席次確定大幅縮水，黨內認為共同代表之一的野田佳彥（圖中，美聯社）勢將辭職。

    隨著日本眾議院選舉結果逐漸明朗，「中道改革聯合」席次確定大幅縮水，黨內普遍認為，共同代表野田佳彥與齊藤鐵夫辭職已難以避免。

    每日新聞報導，中道改革聯合由原本在野第一大黨立憲民主黨，以及退出自民聯合政權的公明黨於今年1月共同成立，目標是打造對抗政權的新軸心，野田佳彥與齊藤鐵夫出任共同代表。這次選舉，中道以「生活者優先」為主軸，推出236名候選人，原本希望守住眾院解散前167席，進而推動政界重組。

    野田佳彥在選戰期間曾公開表示，「公明的支持層加上立憲的支持層，如果1加1還不到2，那就是失敗」，並明言屆時將「負起責任」。齊藤鐵夫也表達相同立場。隨著多家媒體出口民調陸續指出中道將遭遇重挫，黨內早已出現「辭任勢在必行」的共識。

    依照中道改革聯合黨章，如果代表於任期中途離任，可由兩院議員會議選出新代表。不過，目前對選出程序尚無具體規範，須由執行役員會另行決定。

    另一方面，預計2月中旬召開的特別國會將進行首相指名選舉，並對可望連任首相的高市早苗施政方針演說展開質詢，同時也將進入2026年度預算案的攻防戰。如果要在此之前完成黨魁交接，中道可運用的時間相當有限。

    更棘手的是，這這次眾院選舉中，中道多名幹部與資深議員接連敗北，黨內目前缺乏具號召力的接班人選，領導真空問題浮上檯面。

