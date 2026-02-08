駁產能外移5成傳言 鄭麗君：護國神山續留台灣只會越來越大！

行政院副院長鄭麗君表示，她很清楚跟美方說不可能，數十年發展出來的產業生態系是不可能搬走的，護國神山只會越來越大，我們還是會繼續投資台灣。（翻攝直播）

台美關稅協議將於農曆年前簽定，外界質疑台積電5成產能會被搬到美國，行政院副院長鄭麗君在今晚播出的《華視》「新聞高峰會」節目專訪中強調，她很清楚跟美方說不可能，數十年發展出來的產業生態系是不可能搬走的，護國神山只會越來越大，我們還是會繼續投資台灣。

鄭麗君指出，對等關稅15％且不疊加，是逆差國當中最惠待遇，未來的232條款半導體衍生品關稅，台灣所取得的優惠模式也是最惠待遇，我們終於能夠讓傳統產業跟主要競爭國，擁有一個公平競爭的立足點。

鄭麗君談及，高科技產業過去一段時間，面對232條款半導體關稅的不確定性，這一次我們預先取得未來的優惠模式，化解了不確定性，未來業界可以展開產業布局。

鄭麗君強調，更重要的是，就像輝達執行長黃仁勳所說的，這次談判結果，凸顯台灣對於美國的戰略價值，也凸顯台灣在世界上的一個重要性。

鄭麗君也說，雖然這是始於一場貿易逆差的談判，但是我們希望能夠談出一個台灣產業更開闊的未來，美國也是我們重要的經貿科技夥伴。

對於關稅談判結果，讓賴政府的支持度出現黃金交叉回升？鄭回應，其實談判過程，我們也看到民調的起伏，但是告訴自己說，我們要努力的是為台灣取得一個最好待遇和長遠的未來。

鄭麗君說，我們不敢自滿現在談判讓民調有上升，因為在這個過程當中，最辛苦的是產業界的朋友。其實應該要感謝大家的包容和等待，因為台灣的特殊性讓這個談判歷時相對比較久，歷經兩個階段談判，必須要說一聲，「產業界朋友辛苦了，謝謝大家的包容跟等待」。

關於半導體產業將被掏空，科學園區會整個搬過去？鄭表示，美方有它的發言風格，但是談判桌上，我們還是回歸理性來談判。其實台灣對美的逆差中，有90%來自於半導體和ICT產品，所以台灣歷經兩階段的談判，川普總統跟美方期待能夠在美國振興製造業，打造本土的晶片供應鏈。

鄭麗君進一步說，所以是不是把4成、5成的產能移到美國，事實上，她很清楚跟美方說不可能。因為我們的最先進製程，在全球市場的產值占將近9成，這是台灣數十年發展出來一個半導體生態系。

鄭麗君形容，就像冰山一樣，我們看到冰山上面的尖峰，可是它沉在水面下的基盤是很大的，所以這個數十年發展出來的產業生態系是不可能搬走的，護國神山只會越來越大，我們還是會繼續投資台灣。

鄭提及，當產業在國際延伸擴大投資布局時，我們可以擴大在美國的投資，所以第一我們跟美方說，不可能以產能來做分配，我們只會更大，但可以擴大美國布局。

她強調，第二是跟美方說，台灣和日韓模式是不同的，因為日韓與美國達成的投資協議是政府出資模式，但台美要合作的是打造供應鏈，所以我們不走日韓模式，因此提出台灣模式，必須要用台灣模式，才能符合雙方的戰略目標。

