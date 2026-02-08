藍白下會期離譜法案一籮筐 政院：應速審國防條例

行政院發言人李慧芝。（資料照）

立法院新會期將於過年後開議，立法院國民黨團所提「公民投票法部分條文修正草案」，以公民投票複決憲法法庭判決，以及民眾黨立委所提「戒嚴法修正草案」等爭議法案，極可能強行通過。行政院今日呼籲，立法院在新的會期開始後，應開展新的氣象，儘速審查今年度中央政府總預算及院版國防特別條例，而不是重蹈上會期的覆轍，強推沒有社會共識的爭議法案。

藍白立委至今未審今年度中央政府總預算，十度封殺1.25兆國防特別預算付委審查。國民黨立委陳玉珍所提「離島建設條例」，立法院民眾黨團所提「不在籍投票法草案」、國民黨團提出「公民投票法部分條文修正草案」，以公民投票複決憲法法庭判決。以及掏空國庫的「台灣未來帳戶特別條例草案」，民眾黨立委所提「戒嚴法部分條文修正草案」，總統發布戒嚴令24小時內須送立法院追認，民眾黨版4千億元「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」等爭議法案，可能將在下會期三讀闖關。

對此，行政院發言人李慧芝強調，「國防安全」與「民生第一」，都是國人迫切期待且重視的議題，不過立法院卻一再讓國人失望，不但廢弛職務，創下憲政史上第一次，預算會期都沒有將總預算案付委審查，攸關國防自主戰力提升迫切需求的院版國防特別條例也停滯不前。

李慧芝指出，此外，立法院在野黨還接連倒退式修法，強行通過高度爭議、違反憲政民主價值、甚至可能讓現行刑法制裁體系出現漏洞的法案，引發社會輿論譁然。

李慧芝呼籲，立法院在新的會期開始後，應開展新的氣象，儘速以國人福祉為念，儘速審查今年度中央政府總預算以及院版國防特別條例，而不是重蹈上會期的覆轍，強推沒有社會共識的爭議法案，再度背離人民的期待。

李慧芝強調，以在野黨所提黨軍購特別條例來說，國防部已經多次示警，該草案對於軍購相關程序的設計，完全未考慮台美軍購流程的實務情形，勢將讓台美軍購窒礙難行。更嚴重的是，該草案完全排除政府推動國防自主與打造非紅供應鏈的整體規劃，將對台灣永續戰力造成重大衝擊。

她再次呼籲，行政院版的國防特別條例，是依照國防部建軍需求而規劃，並經台美雙方充分溝通、審慎評估，具有完整的一體性設計，不應被草率切割，呼籲立法院應儘速將行政院版國防特別條例付委審查，才能全面強化國防作戰量能及嚇阻能力。

